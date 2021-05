Nous révélons les jeux gratuits Amazon Prime pour juin 2021

Libérez de l’espace sur vos ordinateurs pour que les jeux gratuits Amazon Prime de juin soient en baisse.

Des puzzles, des jeux de plateforme, de la musique ou la cape du croisé. Tout cela et un peu plus c’est ce qui nous attend avec le prochain jeux Amazon Prime gratuits pour juin de 2021.

Personne n’aime les sucreries, et heureusement pour nous chez Amazon, ils pensent la même chose. Comme sur d’autres plateformes telles que Xbox Live Gold ou PlayStation plus, être membre de Twitch Prime a l’un de ses nombreux avantages dans les titres gratuits, et ceux du mois prochain ne sont pas du tout mauvais.

La revendication principale est sans aucun doute l’aventure graphique Batman: The Telltale Series, mais il y a plus. Lost in Harmony, Newfound Courage, Mugsters, Spitkiss et BFF or Die complètent le lot.

On ne peut pas dire grand-chose du premier que beaucoup d’entre vous ne connaissent pas déjà. La société qui a créé The Wolf Among Us, Back to the Future: The Game or Tales from the Borderlands, fait encore une fois ce qu’elle fait de mieux, créant une aventure pointer-cliquer avec le personnage mythique de DC comme protagoniste.

D’autre part, Lost in Harmony est un jeu rythmique très amusant avec une bande-son très entraînante, tandis que dans Newfound Courage, nous trouvons une aventure narrative qui tourne autour d’un jeune homme nommé Alex qui tombe amoureux de son meilleur ami Jake.

Avec Mugsters, de nombreuses énigmes basées sur la physique nous attendent, que nous devons résoudre si nous voulons sauver le monde d’une invasion extraterrestre.

Spitkiss nous présente un jeu de plateforme unique et particulier, mettant en vedette des créatures qui communiquent par le biais de fluides corporels.

Et enfin, BFF or Die est un titre coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, dans lequel nous contrôlons des extraterrestres envoyés sur Terre pour mener à bien une mission dangereuse.

Bien sûr, nous continuerons à avoir plus d’incitatifs sous forme de récompenses pour des jeux comme Black Desert, Assassin’s Creed Valhalla ou Valorant, entre autres. Ce ne sera pas pour les cadeaux.

Allons-y!