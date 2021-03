Nous pouvons toujours ressentir de l’empathie pour les personnes riches et privilégiées comme le prince Harry et Meghan Markle

Avez-vous déjà eu quelqu’un qui avait lancé une rumeur à votre sujet? Ou répandre une sorte de mensonge qui vous a peint sous un mauvais jour? Vous ne vouliez pas les corriger? Et assurez-vous que tout le monde comprend que vous êtes une bonne personne dans l’âme?

Imaginez maintenant que la majeure partie du monde croyait à cette rumeur et à plusieurs autres qui étaient diffusées jour après jour. Si vous le pouviez, ne voudriez-vous pas qu’une interview d’Oprah rétablisse les faits?

La situation du prince Harry et de Meghan Markle est unique. Peu d’entre nous peuvent dire que nous sommes nés ou mariés à la royauté, mais nous avons détesté cela, alors nous sommes partis.

Écoutez: je comprends. Il est difficile de comprendre leur situation, il est difficile de se sentir désolé pour les personnes dont le mariage a coûté plus cher que ce que nous ferons dans une vie, et il est difficile d’écouter les problèmes des personnes avec des titres royaux qui en font l’un des plus puissants et des plus privilégiés les gens dans le monde.

Mais ce sont toutes des choses superficielles et s’il y a une chose que nous devrions retenir de l’interview, c’est que sous toutes les règles et tous les titres, nous sommes tous des humains avec nos propres démons.

Si nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes un peu d’empathie pour Meghan Markle et le prince Harry, cela en dit plus sur nous-mêmes que jamais sur eux.

Harry et Meghan ont soulevé de nombreux sujets de conversation importants sur la santé mentale, le racisme, la misogynie et le pouvoir des médias de manipuler la vérité. Pourtant, à maintes reprises, une réponse populaire est qu ‘«ils ont tout demandé».

Qu’est-ce que cela dit de nous si une femme peut bravement se tenir devant le monde et dire qu’elle a envisagé le suicide et que nous lui disons qu’elle l’a mérité parce qu’elle a «choisi» ce destin?

Il est facile de rester à la maison et de juger maintenant que nous connaissons toutes les conséquences de leurs actes. Mais nous vivons avec le même recul que Harry et Meghan.

Peut-être que le couple mérite plus d’empathie pour le fait qu’ils faisaient simplement ce qu’ils pensaient être le meilleur à l’époque.

Si une femme qui s’est mariée dans l’une des familles les plus puissantes du monde ne peut pas avoir accès aux soins de santé mentale en cas de besoin, comment l’un d’entre nous peut-il s’attendre à ce que nos problèmes soient pris au sérieux?

La stigmatisation et la honte liées à la dépression et aux idées suicidaires ont obligé Markle à se taire pendant si longtemps – et en s’exprimant maintenant, elle exprime les préoccupations d’innombrables personnes qui ont ressenti cela.

Il n’y a pas de titre, de couronne ou de lignée qui vous immunise contre la dépression. Les problèmes de santé mentale ne sont pas discriminatoires en fonction de la classe, ni l’intimidation ni même le racisme.

Au lieu de demander comment Markle ne peut pas reconnaître son privilège au lieu de s’attarder sur le racisme et la misogynie dont elle est victime, nous devrions peut-être nous demander pourquoi même le privilège et le statut ne peuvent pas protéger les femmes noires du racisme et de la misogynie.

Markle est une femme diplômée d’université qui avait une carrière et son propre argent avant de rencontrer Harry. Elle avait fait tout ce que la société dit aux femmes de faire pour gagner le respect – mais on lui a montré très peu de choses.

Qu’est-ce que cela dit aux jeunes Noirs en Grande-Bretagne que leur première chance de voir quelqu’un qui leur ressemble à Buckingham Palace a été ruinée par des préjugés raciaux et des brimades qui continuent de suivre Markle même après son départ?

Markle ne sait peut-être pas ce que c’est que d’être à sa place, mais vous ne savez certainement pas ce que c’est que d’être dans la sienne. La gentillesse et la compassion ne sont pas une ressource limitée; il y a beaucoup de choses à faire et ça ne fera pas de mal de lui en montrer.

Quant au prince Harry, nous avons vu sa vie – et la mort de sa mère – se dérouler dans les médias depuis sa naissance, alors est-il vraiment si difficile d’imaginer que cela n’a pas toujours été facile?

C’est le fils d’une femme que les médias ont poursuivie et harcelée depuis le moment où elle a commencé à sortir avec son père jusqu’à ce qu’elle meure dans un tunnel parisien après une poursuite à grande vitesse avec des paparazzi.

Pardonnez à Harry d’être terrifié par ce qui pourrait arriver à sa femme s’il n’agissait pas contre les médias.

Pendant des décennies, nous avons critiqué le prince Charles pour ne pas en faire plus pour soutenir la princesse Diana, pour ne pas l’avoir défendue de sa famille ou de la presse. Et pourtant, quand Harry a choisi de faire ce que nous voulions que Charles fasse, il rencontre du vitriol et des réactions négatives.

Mettez les titres et l’argent de côté pendant une minute et essayez de reconnaître la douleur d’un homme qui a grandi sans mère et qui voulait empêcher son fils d’avoir à vivre la même chose.

Les systèmes de privilèges nous nuisent tous. Même le prince Harry et Meghan Markle peuvent être «piégés» par le système dont ils semblent bénéficier.

Harry et Meghan soulignent les failles d’un système qui met une famille au contrôle d’un pays et condamne les autres à la servitude. En reconnaissant que ce système de classes est piégeur et oppressif, ils pourraient inspirer des changements importants.

Vous ne pouvez pas insulter ou critiquer quelqu’un pour son privilège, mais ensuite refuser de lui permettre de dénoncer ce système de privilège.

Meghan et Harry n’entendront probablement pas vos critiques. Ils ne liront pas vos tweets ou vos commentaires. Mais vos amis qui se sont sentis suicidaires ou déprimés le feront. Vos amis qui se sont sentis ciblés et intimidés en raison de leur race, de leur classe ou de leur sexe le feront.

Alors peut-être montrez-vous une certaine empathie envers ceux qui résonnent avec l’histoire de Harry et Meghan, car ils pourraient avoir besoin d’un soutien que même les Royals n’avaient pas.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.