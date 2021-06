Nous pouvons profiter d’AMD FidelityFX sur Xbox Series

Cette technologie, similaire au DLSS de Nvidia, sera utile pour éviter de perdre des FPS. Avec AMD FidelityFX sur Xbox Series, nos jeux fonctionneront plus facilement.

Excellente nouvelle pour les possesseurs d’une Xbox Series X ou Xbox Series S. Il y a quelques jours, on apprenait qu’AMD lancerait sa nouvelle technologie fin juin : AMD FidelityFX sur Xbox Series Ce sera possible dans son mode Super Résolution.

C’est la réponse d’AMD au DLSS de Nvidia, afin d’améliorer les performances des jeux vidéo via des logiciels, ce qui nous donnera plus de puissance sur les mêmes machines. Il a maintenant été confirmé que AMD FidelityFX Super Resolution arrive sur les consoles Xbox.

Microsoft a confirmé, dans des déclarations à IGN, que la Xbox Series X | S prendra en charge AMD FidelityFX Super Resolution à l’avenir, ce qui améliorera encore la résolution et le taux d’images par seconde sur les deux consoles.

En général, cette technologie et le DLSS de Nvidia changent les jeux vidéo, car nous pouvons mieux déplacer les jeux sur le même matériel.

«Chez Xbox, nous sommes enthousiasmés par le potentiel de la technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD comme une autre excellente méthode pour les développeurs d’augmenter la fréquence d’images et la résolution. Nous aurons bientôt plus à partager à ce sujet.ou « , a déclaré un porte-parole de Microsoft à IGN.

Verrons-nous des informations à ce sujet à l’E3 2021 ? Ce ne serait pas déraisonnable.

FidelityFX Super Resolution est une technologie de suréchantillonnage qui augmentera à la fois les performances et la qualité d’image des jeux qui la prennent en charge, et disposera de plusieurs modes d’amélioration d’image, privilégiant une qualité supérieure ou des images par seconde plus élevées.

En principe, cette nouvelle confirme ce que tout le monde supposait déjà, puisque l’architecture des nouvelles consoles Xbox est prête à prendre en charge cette technologie, ce qui a déjà été commenté. Pourtant, la confirmation est toujours importante.