Nous pouvons maintenant profiter du premier teaser de Spirit of the Samurai

Aujourd’hui, nous présentons Spirit of the Samurai, un nouvel représentant du genre Metroidvania qui recherche des financements.

Si vous êtes fans de titres comme Ori and the Will of the Wisp, Hollow Knight, Salt and Sanctuary ou bien sûr Castlevania Symphony of the Night, vous ne pouvez pas manquer Spirit of the Samurai. Si vous ne nous croyez pas, jetez un œil au premier aperçu de cette nouvelle œuvre qui saura sûrement vous convaincre.

Un nouveau jeu de style Metroidvania veut se concrétiser et pour cela, il présente ses références avec un teaser qui nous fait de longues dents. Si, comme moi, ils ont également retenu votre attention, vous pouvez visiter leur page Kickstarter pour les soutenir. Ils ont besoin de lever le montant de 30 000 euros, pour pouvoir concrétiser leur vision particulière du Japon médiéval et de sa mythologie.

Dans ce titre, nous contrôlerons jusqu’à trois personnages différents. Un samouraï nommé Takeshi, son chat Chisai et un petit Kodama (esprit de la forêt). Avec eux, nous visiterons différents scénarios d’un Japon féodal comprenant des donjons, des marais, des vallées et même un cimetière. Comme d’habitude dans le genre, ces lieux ne sont pas totalement linéaires, cachant une multitude de fourchettes et de secrets.

Dans ces endroits, une multitude d’ennemis nous attendent pour combattre, pour lesquels leurs développeurs ont créé un système de combat d’action rapide et fluide, avec de nombreux combos à combiner. D’un autre côté, nos protagonistes pourront monter de niveau tout au long de l’aventure, améliorant ainsi leurs pouvoirs et leurs capacités.

Spirit of the Samurai a une date de sortie indicative en décembre 2021, pour l’instant exclusivement sur PC via Steam, et sur Atari VCS. Dans tous les cas, ses développeurs ont promis de valoriser son apparition sur d’autres plateformes en fonction de la demande.

Allons-y!