Nous pouvons maintenant habiller nos poupées Cuphead en Fall Guys

Le jeu Mediatonic continue d’ajouter des collaborations. La collaboration de Cuphead sur Fall Guys sera bientôt une réalité.

Voir Gordon Freeman courir autour des plates-formes de Fall Guys: Ultimate Knockout l’été dernier était tout un spectacle, mais à l’époque nous n’avions aucune idée que nous allions aussi avoir des tenues inspirées de jeux aussi disparates que DOOM Eternal. Suite à leur série interminable de collaborations, nous avons maintenant un croisement avec Cuphead dans Fall Guys.

Pour être précis, Mediatonic a commenté son compte Twitter que le 24 février nous pourrons obtenir la tenue Cuphead (rouge) suivie de Mugman (bleu) le 27.

Chacun d’eux coûte dix couronnes, divisées à raison de cinq pour la partie supérieure et de cinq autres pour la partie inférieure. Mais si vous avez cinq couronnes supplémentaires, vous pouvez également obtenir un geste thématique. Celui qui accompagne l’image promotionnelle, nous l’assumons.

Il est indéniable que Fall Guys a perdu une bonne partie de l’immense public qu’il a réussi à amasser au lancement, alors qu’il définissait pratiquement le contenu des jeux vidéo sur YouTube, Twitch et les réseaux; mais cela ne veut pas du tout dire qu’il est mort.

Il est actuellement en pleine saison 3 et arrivera bientôt sur Nintendo Switch ainsi que sur l’écosystème Xbox.

De son côté, Cuphead (le jeu vidéo, pas le personnage) se contente d’avoir été l’un des jeux indépendants les plus représentatifs de 2017.

Il a un DLC appelé The Delicious Last Course sur le chemin, mais après d’innombrables retards, il est maintenant simplement attendu dans le courant de 2021. Si vous n’avez pas joué à l’original, vous prenez beaucoup de temps: c’est un délice artistique et jouable. trop.