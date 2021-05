Nous pouvons maintenant créer la meilleure couverture de Mass Effect Legendary Edition

Grâce à EA et Bioware, nous pouvons désormais faire preuve de créativité et personnaliser notre propre couverture de l’édition légendaire de Mass Effect.

Le remaster de la magnifique épopée galactique arrive la semaine prochaine. Il ne reste plus rien, mais notre empressement à obtenir le gant est énorme. Heureusement, nous pouvons égayer l’attente en créant le parfait Couverture de l’édition légendaire de Mass Effect.

Si vous souhaitez également libérer votre créativité, il ne vous reste plus qu’à accéder au site officiel via ce lien. Et non, nous ne pouvons pas faire de tous nos compagnons aventuriers Garrus, même si beaucoup d’entre nous aimeraient le faire. Eh bien, nous avons toujours l’option Photoshop comme l’a fait l’utilisateur @echochlo sur Twitter.

Pour le reste, on peut choisir les personnages que l’on souhaite faire apparaître sur la couverture, en dehors de la personnalisation d’autres éléments, comme le fond ou la combinaison de couleurs selon la morale choisie.

Une fois cela fait, nous sommes autorisés à enregistrer l’image de trois manières différentes. Nous pouvons créer un fond d’écran 4K pour notre bureau, obtenir une image à utiliser sur les réseaux sociaux ou créer une couverture pour PlayStation 4 et Xbox One.

Mais ce n’est pas le seul cadeau que nous offre l’entreprise. Ils ont simplement activé le téléchargement mondial du contenu apparu à l’origine dans les éditions de luxe de Mass Effect 2 et 3.

Il comprend deux livres d’art numérique, deux livres de des bandes dessinées, une lithographie de la Normandie en action et 88 titres de leurs bandes sonores respectives. Tout ce contenu sera disponible pour une durée limitée, alors ne le manquez pas.

Mass Effect Legendary Edition sera mis en vente le 14 mai prochain sur PlayStation 4, PC et Xbox One. Nous pouvons également y jouer sur des consoles de nouvelle génération grâce à une compatibilité rétro, atteignant également 120 ips sur la console Microsoft.

Allons-y!