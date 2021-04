Nous pouvons jouer à Shantae de Game Boy Color sur Switch

Si vous manquez de revivre la première aventure de la petite fille, vous serez heureux de savoir que vous pouvez jouer à Shantae de Game Boy Color sur Switch.

Nintendo Switch continue d’ajouter des jeux classiques à son catalogue, qu’ils proviennent de consoles de bureau ou portables d’antan. Maintenant, c’est au tour de la Shantae de Game Boy Color sur Switch.

Celui avec lequel il a clôturé son cycle de vie il y a près de 20 ans, et qui a lancé l’une des séries qui jouit actuellement d’une énorme popularité. Nous nous référons à la première tranche de Shantae.

Shantae arrive sur Switch le 22 avril. L’étude WayForward annonce que L’aventure magique avec laquelle il a commencé sa franchise à succès de type Metroidvania arrivera numériquement sur l’eShop Switch le 22 avril.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette réédition conservera le style 8 bits de son jeu d’origine, bien qu’elle proposera également des options pour jouer à la fois à sa version GBC et à la Game Boy Advance améliorée, qui offrait quelques ajouts et une image plus claire.

Shantae est sorti à l’origine en 2002 et était l’un des jeux sortis lors de la transition entre GBC et GBA. Alors que les gens se tournent vers le nouvel ordinateur portable de Nintendo, le titre est d’abord passé inaperçu des joueurs, mais sa haute qualité et son aventure amusante en ont fait un classique culte.

Son excellent accueil et ses ventes acceptables ont motivé ses créateurs à lancer plus de versements qui, de la même manière, ont gagné l’acceptation du public. Actuellement, la franchise compte déjà un total de cinq titres, le plus récent étant Shantae and the Seven Sirens.