Nous pouvons jouer à Sea of ​​Thieves à 120 FPS sur Xbox Series X

Le titre des pirates de Rare est mis à jour sur Xbox Series X. Sea of ​​Thieves à 120 FPS est une réalité pour les privilégiés de cette console.

Il y a quelques jours, Rare a expliqué comment les nouvelles saisons trimestrielles de Sea of ​​Thieves fonctionneraient. Il s’agit de la manière dont le nouveau contenu et les événements seront livrés pour le jeu dans un proche avenir. La première saison du jeu a commencé et la mise à jour du bac à sable est également surprenante. Les utilisateurs de Xbox Series X pourront courir Sea of ​​Thieves à 120 ips.

En parlant des nouvelles activités qui sont introduites, le nouveau voyage a à voir avec l’Alliance Mercantile. Il s’intitule Mystères mercantiles. Dans ces missions, les joueurs recevront une carte et des indices avec lesquels ils devront retrouver la cargaison perdue. Aussi un manifeste qu’ils doivent retourner à l’Alliance Mercantile. À leur tour, ils peuvent trouver une clé spéciale pour conserver les richesses de ces envois perdus. C’est fondamentalement l’équivalent de l’activité de coffre-fort au trésor des Gold Hoarders, mais maintenant avec la Merchant Alliance.

Il a également été annoncé qu’il y aura des événements spéciaux liés à la défaite des squelettes et des flottes fantômes pour gagner des armes exclusives de l’Ordre des âmes. De son côté, le Pirate Emporium disposera d’éléments cosmétiques faisant allusion à la nouvelle année lunaire.

La surprise particulière pour les utilisateurs de Xbox Series X est qu’un nouveau mode de performance optionnel a été ajouté qui leur permettra d’exécuter le jeu à 1080p et 120Hz s’ils disposent d’un téléviseur ou d’un moniteur compatible. Dans les notes de mise à jour, Rare souligne que certains téléviseurs ne prennent pas en charge simultanément 120 Hz et HDR, auquel cas la fonction HDR doit être désactivée dans les paramètres de la console pour profiter de ce mode.

Nous nous souvenons que, comme mentionné ci-dessus lors de l’explication des nouvelles saisons, tous les joueurs auront 100 niveaux de progression qui leur offriront de l’or, des doublons et des récompenses cosmétiques, avec quelques extras pour ceux qui ont remporté le titre de légendes et un Loot Pass optionnel qui propose 11 objets premium de l’Emporium des pirates.