Nous pouvons émuler l’Android de NieR Automata 2B dans Fall Guys

Oui, comme vous le lisez, 2B dans Fall Guys. Le protagoniste de NieR Automata rejoint en tant que skin pour le jeu bavard Mediatonic.

Depuis son lancement il y a près d’un an, Fall Guys a continué à ajouter du contenu régulièrement, avec de nouveaux tests et défis. En fait, ils sont déjà dans la saison 4.5 et l’un des aspects les plus curieux et les plus originaux de ce jeu est l’utilisation de skins d’autres jeux vidéo. A tel point que maintenant nous pouvons incarner 2B sur les gars d’automne.

2B sera disponible sur Fall Guys à partir du 18 juin. 2B, le protagoniste de NieR Automata, le jeu d’action et d’aventure de Platinum Games, deviendra un personnage de Fall Guys à partir du 18 juin, date à laquelle son costume sera publié dans la proposition multijoueur amusante. Dans la vidéo que nous vous laissons, nous pouvons le voir en action, avec un design vraiment amusant.

Por su parte, ya la espera del desembarco de 2B, quien no podrá usar su espada para acabar con sus rivales y llegar a la meta en primer lugar, Fall Guys sigue incorporando nuevas características, como el juego cruzado entre PS4 y PC en su última actualisation.

De plus, le phénomène médiatique du jeu transcende également la vie réelle et vous pouvez même acheter les vêtements officiels du jeu. En contrepoint, il faudra patienter pour profiter de Fall Guys sur Nintendo Switch ou Xbox après l’annonce du retard dans ces versions.