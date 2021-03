Nous pouvons déjà voir les futurs contrôles pour PlayStation VR 2

Sony nous surprend avec le nouveau design des commandes pour PlayStation VR 2, en même temps qu’il révèle les images et leurs fonctionnalités.

La nouvelle génération a du mal à décoller, mais il semble toujours qu’un avenir prometteur nous attend. Et nous ne parlons pas seulement de jeux, sinon de matériel spécifique pour la console actuelle. Pour cette raison, c’est toujours une bonne nouvelle de pouvoir vous en informer. Dans ce cas, nous parlons du futur contrôleurs pour PlayStation VR 2.

À l’époque, Sony avait confirmé la compatibilité de la deuxième version de ses lunettes de réalité virtuelle avec la PlayStation 5. Malgré cela, nous attendons tous le lancement de la nouvelle version de celles-ci, avec ses améliorations correspondantes. Au moins, la société nous fait progresser les contrôleurs qui vont être utilisés à partir de maintenant et qui rendent le Move obsolète.

Comme vous pouvez le voir, le design est beaucoup plus ergonomique et similaire à ceux utilisés dans d’autres lunettes comme Oculus, par exemple. Cette nouvelle forme est clairement conçue pour offrir une plus grande liberté de mouvement.

Mais ce n’est pas tout, puisque ces commandes vont apporter les meilleures fonctions de la PlayStation 5. DualSense, c’est-à-dire que nous aurons à la fois des vibrations haptiques et des déclencheurs adaptatifs. Bonne nouvelle, tant que les titres qui apparaissent en font bien sûr usage.

En outre, une autre nouveauté sera la détection de contact avec les doigts, similaire à celle utilisée dans les contrôleurs de vanne. Cela signifie que le contrôleur pourra détecter nos doigts sans avoir besoin d’appuyer sur des boutons, ce qui permettra des gestes plus naturels pendant le jeu.

Enfin, ils auront également un anneau de suivi à leur base, qui sera suivi par le casque plutôt que par la caméra. Nous ne savons pas encore ce que cela signifiera dans la pratique, mais cela semble intéressant.

Chaque bouton comporte un stick analogique, un bouton sur la poignée, un déclencheur d’incendie et deux autres boutons d’entrée. Le contrôleur gauche a également le bouton Créer, tandis que le contrôleur droit aura le bouton Options. Maintenant, nous ne pouvons que les essayer.

Allons-y!