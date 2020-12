Nous pouvons avoir une ferme sur la plage de Stardew Valley

La mise à jour 1.5 nous donnera une nouvelle façon de cultiver: avec une ferme sur la plage de Stardew Valley.

Bien que cela puisse paraître différent, il existe des titres qui continuent de croître et offrent de plus en plus de contenu gratuit à leurs utilisateurs. C’est le cas du jeu de gestion de ferme Concerned Ape qui nous laissera de nombreuses nouveautés avec son patch 1.5. Et parmi eux la possibilité d’avoir une ferme sur la plage de Stardew Valley. Avec tous ses avantages et ses inconvénients.

Dans ce genre de ferme l’herbe poussera doucement dans le sable (ne demandons pas comment…). Cependant, les arroseurs ne fonctionneront pas dessus, donc les plantations devront être arrosées manuellement. Allez, ils vont tester nos nerfs et notre patience. Ce oui, les avantages avec lesquels nous aurons beaucoup de zone de pêche et les marées nous laisseront parfois des choses sur le rivage. Nous devrons évaluer si nous voulons passer notre vie à arroser ou non …

Si vous êtes un joueur chevronné qui envisage de démarrer une nouvelle ferme lorsque la version 1.5 sortira, j’aimerais souligner quelques nouvelles fonctionnalités. Il y aura un nouveau type de ferme, « Beach Farm », et un nouveau menu « Advanced Game Options », à partir duquel vous pourrez ajuster certains aspects du jeu: pic.twitter.com/iMnw2uGLEO – ConcernedApe (@ConcernedApe) 20 décembre 2020

Un autre ajout annoncé aujourd’hui concerne les options avancées. En eux, nous pouvons choisir si nous voulons que le centre civique ait toujours les mêmes lots à terminer ou si nous voulons qu’ils changent. Si nous marquons «remixés», ceux-ci seront alternés par d’autres. Nous pouvons également définir les récompenses que nous voulons dans les mines et si nous voulons des monstres dans notre ferme.

A toutes ces nouveautés s’ajoutent celles que nous connaissions déjà. Nouveaux animaux, nouvelles plantes et nouvelles zones. Parmi eux, une porte qui n’a pas encore été révélée à quoi elle sert. Ce que nous ne savons pas encore, c’est quand le patch sera publié. La chose normale est que cela arrive en premier sur PC et (pour les dernières nouvelles) sur Nintendo Switch. Mais pour l’instant, nous n’avons que des spéculations et espérons que cela arrivera bientôt.

Et le fait est que la ferme du nez crée une dépendance, peu importe combien vous jouez. Qu’un serviteur a déjà épousé tous les humains possibles de la ville.