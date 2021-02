Nous pouvons apprendre ce que l’avenir réserve à Bethesda le mois prochain

Les futurs jeux Bethesda sortiront-ils toujours sur les plateformes PlayStation? Nous savons que les contrats existants pour Deathloop et Ghostwire Tokyo seront honorés, tandis que les jeux basés sur des services tels que The Elder Scrolls Online et Fallout 76 continueront d’être pris en charge – mais qu’en est-il au-delà? Cela a été un plus grand « vont-ils, ne seront-ils pas » que Donna et Ringo, Microsoft donnant des messages mitigés depuis l’annonce de son acquisition de l’organisation.

Tout peut enfin être éclairci le mois prochain – du moins, selon le scribe de Games Beat devenu prophète de l’industrie, Jeff Grubb. S’exprimant dans le cadre d’un podcast, le spectateur de la boule de cristal a laissé entendre que l’équipe en vert pourrait planifier une sorte d ‘«événement» pour mettre de l’ordre dans ses plans pour l’éditeur: «Je ne sais pas si ce sera un direct complet. événement de style, mais ils en prendront note et en parleront [the Bethesda acquisition] de manière approfondie, expliquez ce que cela signifie pour tout le monde et parlez de l’avenir immédiat des deux sociétés qui ne feront plus qu’un. »

Selon Grubb, tout cela devrait se dérouler à la «mi-mars», et devrait représenter une pierre angulaire des efforts de marketing de Microsoft cette année. Cela a du sens, car le rachat de Bethesda par le géant de Redmond pour 7,5 milliards de dollars est planifié le mois prochain, ce qui lui donnera le contrôle de l’éditeur et la liberté de parler plus explicitement de ses plans à court et à long terme.