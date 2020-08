Nous pourrons déplacer la caméra lors des dialogues Cyberpunk 2077 en cas de danger

Peu à peu, Cyberpunk 2077 Il nous a non seulement fait connaître les aspects les plus pertinents de sa proposition, mais aussi les plus particuliers. En ce sens, nous avons découvert des aspects curieux tels que Alexelcapo fera une apparition dans l’aventure et que nous ne pourrons pas utiliser d’armes doubles, qui font partie des éléments qui, une fois réunis, formeront les curiosités de la livraison de CD Projekt RED. Même ainsi, nous sommes à plusieurs mois du lancement, c’est pourquoi, évidemment, il y a encore des informations que nous ne connaissons pas, tant à grande échelle qu’à petite échelle.

Aujourd’hui, il faut le noter, nous avons découvert un nouveau détail faisant allusion à la dernière des grandeurs précitées. Avec l’aimable autorisation du numéro de septembre du Magazine PlayStation –via GamingBolt-, il a été annoncé que, lors des dialogues, nous pourrons déplacer la caméra pour être au courant de toute menace pouvant survenir en parlant aux PNJ. De cette façon, si nous sommes confrontés à un voyou peu fiable, nous pouvons nous préparer à toute embuscade, toujours dans le but d’obtenir plus d’immersion dans le voyage.

Cyberpunk 2077Nous rappelons qu’il sera mis en vente le 19 novembre pour PC, Xbox One et PlayStation 4 et, plus tard, Stadia, Xbox Series X et PlayStation 5. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, nous vous recommandons de lire notre récent Article sur l’opportunité de parler de questions politiques, ce qui est tout à fait pertinent après les dernières déclarations Équipe.

