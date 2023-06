Nous pensions que l’utilisation d’outils de pierre était ce qui faisait de nous des êtres humains. Petit à petit, nous avons découvert qu’il n’en était pas ainsi

LivingRoc Receveur de douche en pierre 140x90 A l'italienne granit - SPACIUM

Receveur de Douche A l'italienne 140x90 taillA© dans le granit SPACIUM - 140/90cm ou 90/140cm avec trou de bonde largeur ou longueur au choix - granit vA©ritable spA©cial dA©coration d'intA©rieur et produit exclusif en Europe.A L'exceptionnel taillA© dans la masse sans aucune comparaison sur le marchA© des receveurs en plastique ou autre rA©sine chimique bien souvent hors de prix.Rien de tel qu'uneA mise en situation rA©elle des produits LivingROCA A dA©couvrir enA cliquant sur ce lien.A Un grand Merci A la communautA© et aux amoureux de la pierre naturelle pour avoir partagA© leursA magnifiquesA rA©alisations personnelles et leurs experiences d'achat sur notre site.CrA©ez une douche italienne avec la sensation et le bien-Aªtre que procure un receveur en pierre naturelle. DA©couvrez le grand receveur de douche en pierre naturelle Spacium. Son grand format rectangulaire 140 x 90 cm et son A©lA©gance intemporelle crA©eront la sensation visuelle de votre salle de bain. FabriquA© en granit, il est extrAªmement rA©sistant aux chocs, aux rayures et A lae™abrasion, tout simplement inusableA !A Le receveur de douche SpaciumA a reA§u un traitement hydrofuge et est donc prAªt A lae™emploi.Tous les receveurs en pierre naturelle Living'ROC possA¨dent une pente d'A©coulement venant mourir sur le trou de bonde (210 mm du bord) qu'il soit sur le petit cA´tA© ou grand cA´tA© (pour les bacs de taille rectangulaire). Chez Living'ROC nous utilisons les termes bondes 'largeur' et 'longueur'.A Tous les receveurs livingroc jusqu'A 160cm de longueur possA¨de une A©paisseur minimum de 5cm pour apporter A l'ensemble une extrAªme robustesse et une pente parfaitement ajustA©e.Nous prenons en compte A©galement les facteurs 'sA©curitA© et confort' pour vous garantir des produits fiables et non glissants grA¢ce la nature mAªme de la finition adoucie.A Pour ceux qui souhaitent uniformiser les tons et couleurs de leur projet vous pourrez choisir parmi un large choix de vasques en vA©ritable taillA©es dans le mAªme matA©riau (mAªme couleur) comme par exemple les modA¨lesA vasque salle de bain TORRENCEA ouA vasque en pierre DUNE,A et rajouter les accessoires compatibles pour obtenir la livraison gratuite.A Ce receveur de douche est livrA© seul (bonde non comprise).DA©couvrez donc lesA bondes de receveur de douche compatibles.Pour les perfectionnistes et amoureux de la touche finale vous pourrez choisir son cache en granit Clip Stone compatible avec nos bondes.Tous les receveurs en granit haut de gamme grade A petite fleur livingroc sontA garantie 10 ans* ( conditions garantie voir cgv) ENTRETIENL'ensemble de nos pierres estA prA©-hydrofugA©A A l'atelier avant la mise en caisse de protection.A Au quotidien, utilisez un produit lavant au ph neutre comme notre gamme de produits d'entretien AKEMI. Nous conseillons A©galement de traiter la pierre (la 're-hydrofuger')A tous les 6 mois environ.A Les granit livingroc ont A©tA© sA©lectionnA©s pour vous permettre de vivre votre...