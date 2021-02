Nous paniquons avec la bande-annonce de Warhammer 40,000 Battlesector

Nous voyons dans cette bande-annonce de Warhammer 40,000 Battlesector que la stratégie sera à nouveau le genre capital pour la franchise.

Dans la vie, vous ne pouvez jamais avoir assez de Warhammer, dit une autre connaissance qui vit par et pour le travail de Games Workshop. Le fait est que, ces dernières semaines, nous avons vu l’annonce de Total War: Warhammer 3 avec une bande-annonce spectaculaire comme lettre de motivation. Mais, pour ceux qui préfèrent la science-fiction à la fantaisie, et ont également soif de sang, nous vous apportons le Bande-annonce de Warhammer 40,000 Battlesector.

Slitherine et Black Lab Games l’ont annoncé en fanfare. Il s’agit d’une nouvelle aventure pour la franchise miniature qui sera disponible cette année sur PC, PS4 et Xbox One.

Nous avons ici un jeu de stratégie au tour par tour se déroulant dans l’univers Warhammer 40K. Bien sûr, il a toute la dévastation, toute l’action brutale et toute l’excitation de cette saga.

«Choisissez votre camp, développez votre armée, recrutez des héros imposants et combattez pour la victoire en utilisant des stratégies supérieures, des compétences impressionnantes et des armes dévastatrices.«, Lit la description du jeu.

De cette manière, les joueurs se lanceront dans «une campagne épique de 20 missions explorant les conséquences de la dévastation de Baal«.

«Aidez le sergent Carleon et ses alliés à purger l’infestation tyranide sur Baal Secundus et à sauvegarder l’honneur des nobles Blood Angels«.

Bien sûr, non seulement les campagnes sont vécues, et Warhammer 40,000: Battlesector aura également un mode Escarmouche, permettant de choisir entre les Tyranids et les Blood Angels pour combattre sur des cartes et des règles personnalisables.

Il y aura également des modes multijoueurs locaux et en ligne, ainsi qu’un mode multijoueur asynchrone exclusif au PC.