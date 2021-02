Nous nous demandons depuis des décennies pourquoi il y avait si peu d’espèces de dinosaures dans le Mésozoïque, et nous venons de découvrir que le Tyrannosaurus rex était à blâmer.

Malgré une biodiversité terrestre dominante depuis plus de 150 millions d’années, il y avait peu de dinosaures. Peu de gars, je veux dire; peu d’espèces. Cela était particulièrement vrai pour les plus petits dinosaures, pesant moins de 60 kilogrammes. Et c’est frappant, car si nous les comparons à n’importe quelle autre communauté de vertébrés, c’est précisément dans ces petites espèces qu’il faut s’attendre à une plus grande diversité.

Maintenant, une équipe coordonnée par Katlin Schroeder de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque a trouvé une réponse et la faute semble être le Tyrannosaurus rex et d’autres mégatéropodes similaires.

« Le gros poisson mange le garçon », version mésozoïque

De plus, les preuves disponibles nous indiquent que, contre toute attente, c’est dans les grands dinosaures (ceux qui pesaient plus de 1 000 kilogrammes) qu’il y a une plus grande diversité. Cependant, en analysant les données, Katlin Schroeder et son équipe ont réalisé qu’il y avait un fait encore plus curieux: il y avait de nombreuses niches écologiques dans lesquelles il n’y avait pas de carnivores entre 100 et 1000 kilos.

Ce n’est plus qu’il y a peu de diversité biologique, c’est qu’il y a des sections dans lesquelles il n’y a pratiquement pas d’espèces. Comment cela pourrait-il arriver? Après avoir analysé 43 niches différentes sur sept continents qui comprenaient plus de 550 espèces de dinosaures et s’étalaient sur 136 millions d’années, ils ont trouvé un indice: les grands carnivores (plus précisément, les mégatéropodes).

Où il y avait des mégatéropodes comme Tyrannosaurus rex, les mésocarnivores manquaient. Peu importe où et quand ces niches écologiques se sont produites. Et, selon Schroeder et son peuple, la meilleure explication est celle des mégaterropodes. Plus précisément, dans leur stratégie de reproduction «grandir vite, mourir jeune»: les jeunes spécimens de ces animaux étaient relativement petits, grandissaient vite et supposaient concurrence disproportionnée pour les autres espèces.

De cette façon, ils ont inondé les écosystèmes, occupant tout l’espace dont des espèces de taille plus moyenne pourraient profiter. Et la vérité est qu’au-delà de la curiosité zoologique, c’est un cas très intéressant qui permet de comprendre comment des espèces expansives peuvent temporairement occuper des niches écologiques, modifiant profondément la structure et la biodiversité de ces écosystèmes. Quelque chose qui, en économisant les distances, est très similaire à ce que nous faisons.

