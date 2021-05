Nous ne sommes tout simplement plus compatibles: pourquoi Microsoft a finalement abandonné Internet Explorer

28 mai 2021 16:49:07 IST

Microsoft a récemment annoncé le retrait de son navigateur Web de longue date, Internet Explorer, en faveur de son nouveau produit, Microsoft Edge. La prise en charge d’Internet Explorer ne devant durer que jusqu’au 15 juin 2022, les utilisateurs restants ont un peu plus d’un an pour trouver une alternative. Mais bien sûr, la plupart des internautes l’ont déjà fait. Alors que la chute éventuelle d’Internet Explorer a été considérée comme une fatalité par ceux qui surveillent les tendances du Web, la nouvelle pourrait être une mauvaise surprise pour ceux qui sont un peu moins à jour.

Pour la plupart, cependant, cette nouvelle est un gémissement plutôt qu’un bang – une note de bas de page à la fin d’une histoire emblématique de plus de 25 ans.

En tant que professionnel actuel de l’industrie informatique, je vais vous expliquer quelques raisons possibles de cette décision et ce que nous pouvons en apprendre.

À la recherche de la réponse

Presque tout le monde connaît l’idée de «googler» quelque chose, mais il n’y a pas de «microsofting» quelque chose. Comment Google a-t-il réussi à devenir synonyme de recherche sur le Web, alors que Microsoft, malgré sa longue et pionnière histoire, n’a pas réussi à devenir synonyme de quoi que ce soit?

La réponse est la part de marché. Poignées Google 92,24 pour cent des recherches sur le Web – plus de 3,5 milliards de demandes par jour. Le propre moteur de recherche de Microsoft, Bing, a un dérisoire 2,29 pour cent.

Il est facile de comprendre pourquoi les utilisateurs préfèrent le navigateur Web de Google, Chrome, à Internet Explorer de Microsoft, qui utilise Bing comme moteur de recherche par défaut. Les utilisateurs qui préfèrent effectuer une recherche via Google (ce qui est presque tout le monde) peuvent faire de Google le moteur de recherche par défaut dans Internet Explorer. Mais il est probablement plus facile d’installer Chrome et d’utiliser Google à partir de là.

Le succès engendre la complaisance; la complaisance engendre l’échec

Microsoft n’a pas toujours été un peu joueur. À l’époque où le Web en était à ses balbutiements, il était un pionnier du marché. Avant qu’il y ait des magasins d’applications, ou 5G, ou même des ordinateurs personnels répandus, il y avait de grands ordinateurs centraux avec des systèmes d’exploitation Unix «peu conviviaux» développés dans les années 1970.

Ces systèmes étaient à peu près aussi simples que possible, avec peu de considération pour les graphiques ou la convivialité. Le navigateur Web original d’Unix, Netscape, était tout aussi simple.

C’est là que Microsoft est intervenu, en se concentrant sur la personnalisation des «ordinateurs personnels». Avec des conceptions beaucoup plus agréables et des interfaces utilisateur plus intuitives, au moment du lancement d’Internet Explorer en 1995, Microsoft s’était consolidé à l’avant-garde du monde numérique.

Mais en tant que ministre baptiste américain et leader des droits civiques Benjamin E. Mays notoirement averti, «La tragédie de la vie n’est souvent pas dans notre échec, mais plutôt dans notre complaisance.»

Après avoir établi sa réputation, Microsoft a cessé de pousser le développement d’Internet Explorer et a commencé à s’aventurer ailleurs, améliorant continuellement Windows mais pas son navigateur Web. À partir de ce moment, Internet Explorer était toujours en retard à la fête pour introduire des innovations telles que la navigation par onglets et les barres de recherche. Il est tombé davantage dans la non-pertinence et l’obsolescence.

Problèmes de compatibilité

Ayant passé une grande partie de ma vie en tant que développeur Web, l’un de mes plus gros reproches est l’incompatibilité de certains navigateurs Web. C’est épuisant et démoralisant de passer des heures à peaufiner des pages Web, seulement pour qu’elles ne fonctionnent pas correctement sur certains navigateurs.

Cette préoccupation s’est même étendue aux propres développeurs internes de Microsoft. Dans un 2019 article de blog intitulé «Les dangers de l’utilisation d’Internet Explorer comme navigateur par défaut», a averti Chris Jackson de Microsoft:

[…] les développeurs en général ne testent tout simplement pas Internet Explorer ces jours-ci. Ils testent sur des navigateurs modernes.

Le message était clair: les développeurs Web ne s’entendent pas bien avec Internet Explorer, de sorte que les sites qui fonctionnent bien sur d’autres navigateurs pourraient ne pas fonctionner ici – et ce problème ne fera que s’aggraver.

Microsoft ayant perdu tout intérêt à faire en sorte qu’Internet Explorer se maintienne, il a transféré son attention sur son nouveau navigateur, Microsoft Edge. Mais le cheval a peut-être déjà boulonné. Le marché regorge de Chrome de Google, de Safari d’Apple, de Firefox de Mozilla et de nombreux navigateurs open source.

Téléphoner

Voici une autre statistique clé qui illustre le déclin d’Internet Explorer: en 2020, plus des deux tiers de toutes les visites du site Web étaient via un appareil mobile.

Désormais, un navigateur capable de se synchroniser sur plusieurs plates-formes est une nécessité. Dans un monde d’appareils Apple et Android, le terme «téléphone Windows» semble préhistorique – parce qu’il l’est à peu près. Prise en charge du système d’exploitation pour les téléphones Windows terminé en 2017, sept ans seulement après le lancement initial de la gamme par Microsoft.

Ainsi, ayant existé depuis l’aube de l’ère d’Internet (ou du moins depuis qu’Internet est devenu vraiment grand public), Internet Explorer a échoué à bien des égards à suivre le rythme.

Malgré le succès de ses tablettes Surface, Microsoft n’a pas réussi à maintenir une position dominante sur le marché des smartphones, ce qui peut expliquer sa réticence à continuer à développer Internet Explorer. Ou peut-être que c’est l’inverse, et la maladresse d’Internet Explorer est la raison pour laquelle personne n’utilise un téléphone Windows.

Mais l’essentiel est qu’Internet Explorer manque tout simplement de la polyvalence requise par les utilisateurs avertis du Web. Et à partir de l’année prochaine, même les utilisateurs non avertis cesseront également de s’y fier.

Vinh Bui, conférencier, Université Southern Cross

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂