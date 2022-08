Nous ne sommes pas sensibles aux mensonges de Ps. C’est en fait un danger biologique

J’ai compris ce qui se passait lorsque Pinocchio s’est écarté d’un assaut et a brisé une bouteille pour se soigner.

Lies of P ressemble tellement à Souls qu’il va au-delà de l’imitation et de l’inspiration. Il existe des animations et des composants d’interface utilisateur qui ressemblent étrangement à Bloodborne de FromSoftware, même s’ils ne sont probablement pas des copies directes.

L’éditeur Neowiz avait précédemment déclaré à Kotaku que l’équipe de Roung8 Studio n’était inspirée que par les jeux de FromSoftware et que la création d’un jeu qui ressemble assez à Bloodborne « n’était certainement pas prévue ».

IGN a publié une vidéo de gameplay de 12 minutes, ce qui me fait douter de leur affirmation. Dans ce jeu d’action et d’horreur à la troisième personne, vous frappez des garçons maigres et tirez avec une arme à feu de la main gauche.

Vous incarnez Pinocchio dans Bloodborne, un décor du XIXe siècle, pour une raison quelconque. Ce n’est pas une méthode horrible pour produire Bloodborne pour PC, mais j’ai l’impression que les créateurs auraient dû être un peu plus directs.

Les éléments suivants de cette vidéo ont été incontestablement influencés par Bloodborne :

Toutes les interfaces de santé, d’endurance et d’objets du combat semblent sérieuses et intentionnelles. Avec des cheveux de lit, des ennemis dégingandés de la Belle Époque victorienne, des niveaux d’obscurité et de densité contenant des chariots abandonnés, le texte remplit l’écran lorsque vous décédez et tout le reste s’estompe en noir.

En cas de coup, les conséquences sur le statut augmentent. Cette animation de fiole de guérison semble tout à fait reconnaissable. Les objets sont légers au sol, et l’animation de la collection l’inclut. Pendant le verrouillage, un point blanc apparaît. Les statistiques abondent sur l’écran d’inventaire. Les armes sont robustes.

Vous pouvez préparer un assaut puissant. Je ne suis pas sûr des attaques viscérales, cependant. Maintenant, essayez de me convaincre que Lies of P a été créé par des fans de Bloodborne. Je crois que tout le monde chez Round8 Studio a un grand amour pour Bloodborne et travaille admirablement pour apporter plus de Bloodborne au monde.

Lors de la diffusion en direct de la soirée d’ouverture de la Gamescom, Lies of P a reçu une énorme bande-annonce. Il présentait Pinocchio à la recherche de son créateur, Geppetto, à travers Paris d’une manière totalement non transmissible par le sang.