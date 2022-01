Nous ne pouvons pas croire que la fille de Serena Williams n’a que 4 ans après avoir vu son revers

La fille de Serena Williams, Olympia, vient de prouver que l’héritage du tennis de sa famille est entre de bonnes – et petites – mains.

Lundi, un bref clip vidéo partagé sur le compte Instagram de l’enfant de 4 ans a montré ce que l’enfant peut déjà faire sur le terrain.

En fin de compte, tout comme sa mère 23 fois championne du Grand Chelem, de la prise au suivi, Olympia a un impressionnant revers à deux mains.

« La pratique fait des progrès », lit la légende qui accompagne le message.

Et considérant qu’Olympia a pris sa première leçon de tennis il y a un peu plus d’un an, c’est un progrès vraiment impressionnant – même sa tante le pense.

« C’est encore Oracene ! » a écrit la grande sœur de Williams et sa coéquipière quadruple médaillée d’or olympique, Venus Williams.

Les fans de ce sport connaissent bien le nom de cet entraîneur de tennis, car Oracene Price est également la mère des sœurs Williams et la grand-mère d’Olympia.

Mais ce n’est pas grand-mère qui a appris à Olympia à se débrouiller sur le terrain : ce n’est même pas maman.

Lorsque Williams a révélé pour la première fois que la fille qu’elle partage avec son mari Alexis Ohanian prenait des cours de tennis, en octobre 2020, elle était sûre de le signaler à ses fans et à ses followers.

« Ne commence même pas avec moi parce que je ne lui donne pas de cours de tennis », a déclaré la femme de 40 ans. « Je l’ai inscrite à certains, mais la dame n’a aucune idée que c’est ma fille, alors nous allons voyez comment ça se passe ».

Si ce revers est quelque chose à dire, ça s’est bien passé.

