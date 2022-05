« Nous ne pouvons pas continuer avec ces figures féroces et inadmissibles »: Arcelia Ramírez, protagoniste de La Civil

Après un accueil extraordinaire au Festival de Cannes en 2021, le film a pu sortir au Mexique un an plus tard grâce à la direction de Cine Canibal. Avec son exposition, le public a réagi en fréquentant les salles pour la voir. Toutes sortes de réactions ont généré La civile. Des avis favorables aux critiques négatives, elle ne passe pas inaperçue du spectateur et suscite la conversation.

En ce sens, qu’on le veuille ou non, le film met sur la table des sujets à discuter, commenter et débattre. S’il est vrai qu’il s’agit d’une fiction, il est également vrai qu’il se rapproche d’une réalité qui nous déchire dans tout le pays. Mais le plus important, c’est qu’elle nous rapproche en tant que citoyennes, et non pas tant en tant que spectatrices, des mères en quête.

Pour parler davantage de ce que cette production représente et transcende, Spoiler a interviewé l’actrice Arcelia Ramírez, qui donne une performance mémorable et transmet ses émotions en tant que Cielo à ceux qui la voient de l’autre côté de l’écran.

Entretien avec Arcelia Ramirez

le civil Il est sorti en salles à un moment convulsif pour le pays avec plus de cas de disparition et de meurtre de femmes. Avez-vous revu le film ? Quelle nouvelle lecture en donnez-vous compte tenu du contexte dans lequel nous vivons ?

Oui, bien sûr, je l’ai revue dès la première. Elle survient à un moment où nous avons le sentiment que c’est le moment le plus délicat de la situation. C’est un problème dont nous souffrons depuis de nombreuses années. Ces derniers temps, il y a des cas très visibles et le sentiment est que nous ne pouvons pas continuer avec ces chiffres féroces, des chiffres inadmissibles.

Je crois que ce film vient renforcer le débat, l’analyse. C’est un problème grave, une blessure profonde qui saigne et qui s’ouvre, une blessure qu’il faut très bien comprendre et savoir où s’entremêlent tous les facteurs qui interviennent pour qu’il se passe quelque chose d’aussi grave dans le pays.

Le film nous ouvre aussi les yeux pour prêter attention à l’être qui souffre le plus derrière la disparition d’une fille. Je veux dire les mères chercheuses. A-t-il été facile ou difficile pour vous d’abandonner le rôle du Ciel si c’était le cas ?

Je réponds peut-être un peu techniquement, mais avec l’expérience j’ai bien identifié la frontière entre fiction et réalité. Je pense que savoir le distinguer permet d’aller vers le personnage avec plus de plénitude. Bien sûr, il y a eu des processus dans lesquels les personnages se sont ancrés dans mon âme, ou dans mon insécurité, de telle sorte que je les ramène chez moi de peur de ne pas y avoir accès le lendemain, ou parce qu’ils sont arrivés dans un moment personnel où il était difficile de les secouer. Mais ça ne m’est pas arrivé La civile.

Paradoxalement, c’est un personnage très douloureux, difficile, mais avec qui je n’ai pas eu cette situation de le ramener à la maison, ou de ne pas pouvoir être elle. J’avais une pensée permanente sur ses motivations, ses justifications et ses décisions.

Teodora Mihai, la réalisatrice, et moi travaillons beaucoup. Nous nous sommes rencontrés pendant environ un mois et demi pour parler d’un certain nombre d’éléments qui nous aideraient à arriver au tournage avec beaucoup de matériel à vérifier et elle pourrait utiliser ce qu’elle a identifié comme important pour travailler. C’était un travail exhaustif de direction d’acteurs.

J’ai eu la chance d’être dirigée par elle. C’est une réalisatrice qui a étudié le sujet de manière très responsable et approfondie. Le fait qu’elle soit Roumaine de naissance, Belge de nationalité et Mexicaine dans l’âme, lui a fait prendre ses distances pour offrir au thème toute sa complexité, ou la complexité qu’elle voulait dire sur le thème. Teodora connaissait très bien et aimait Cielo, alors elle l’a sculpté. Je me suis mis le plus docile possible pour l’interpréter. J’ai essayé de ne pas gêner comme Arcelia Ramírez. C’était un personnage tellement structuré et merveilleux que je n’avais pas besoin de jouer avec lui.

Même si c’était un personnage douloureux, je l’ai beaucoup apprécié, surtout parce que j’ai eu la complicité des autres acteurs, qui sont Álvaro Guerrero, Jorge Jiménez, Eligio Meléndez, Daniel García, Mónica del Carmen. Chacun était là avec une énorme conviction et la passion d’être juste envers les mères, les pères, les frères et les sœurs qui traversent une situation semblable à celle du Ciel.

Il y a deux scènes brutales dans la recherche de Cielo : quand elle se rend au salon funéraire et quand elle se rend au refuge abandonné. Comment était-ce pour vous de les faire?

C’étaient des scènes très difficiles, surtout celle de « l’enfer », c’est ce que j’appelle ce genre de refuge. Ce nom est une pièce de théâtre sur le nom du personnage, Cielo. En soi, tout le film a nécessairement une dimension métaphorique. Eh bien, nous avons répété cette scène plusieurs fois parce que c’était un très long plan séquence.

Je dois dire que c’était incroyable de voir comment Teodora Mihai prenait ces décisions esthétiques sur le plateau en pleine communication avec son photographe. Ce plan séquence, en plus d’être long, était très compliqué car tous les éléments qui se trouvaient dans le lieu devaient être en parfaite synchronicité. Nous avons dû le répéter pour différentes raisons : problèmes de lumière, mouvements qui ne fonctionnaient pas, etc. Donc j’ai dû travailler sur mon confinement.

Teodora a pris grand soin du ton du film, elle ne voulait pas qu’il soit mélodramatique ou tabloïd, donc je ne devais pas dépasser mon palmarès d’acteur, ni être dénué d’intensité pour le moment. Et c’était très dur ce que le personnage vivait à ce moment-là. Il fallait accéder à ce moment fictif et le soutenir, c’est-à-dire faire la progression dramatique, atteindre la coupure du plan et revenir au début pour refaire le même parcours. C’était un travail de concentration impressionnant ! Je ne pouvais pas être distrait même pendant deux minutes. Quand il leur a fallu un certain temps pour tout remettre à sa place pour recommencer, je restais là à me retenir parce que si j’allais prendre un café ou aller aux toilettes, je n’aurais pas été émotionnellement prêt pour quand ils ont dit « action ». C’était très épuisant.

Avec les scènes d’action, celles des agents, c’était aussi trop épuisant. C’est pourquoi je me suis aussi préparé physiquement. Nous avons fait le film au milieu d’une pandémie et il n’y avait pas encore de vaccins. Oui, il y avait un gros risque que je tombe malade, ce qui m’aurait obligé à arrêter le tournage, chose que je ne pouvais pas me permettre. Alors j’ai pris des vitamines, j’ai fait du yoga tous les jours. C’était impressionnant de se sentir physiquement prêt pour toutes ces aventures.

La fin joue un rôle fondamental car elle donne au spectateur la possibilité d’interpréter une autre histoire dans l’histoire. Quel bord voudriez-vous que nous voyions ?

Je veux que vous voyiez la fin que chacun considère. Selon qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie et comment ce contenu explose dans votre conscience, ce sera la fin. Il me semble que chacun a sa propre fin à l’histoire, une fin intime, personnelle. Je pense que le film nous implique en tant que spectateurs et un thème comme celui qu’il montre n’est pas surprenant. C’est se mettre à leur place et faire l’ultime dramaturgie.

Le film a été bien accueilli par le public.

Heureusement! Nous sommes très heureux de partager le film avec le public mexicain. C’est un film qui a fait un très beau parcours à travers les différents festivals internationaux, à commencer par le Festival de Cannes, où nous avons eu le privilège d’être sélectionnés dans « Un certain regard », remportant le prix de l’audace. Nous avons été reçus par le public de manière très généreuse.

La réaction et l’ovation à Cannes ont favorisé l’envie du public mexicain de voir le film. C’est devenu viral, les gens se sont appropriés cette nouvelle avec beaucoup d’envie de recevoir une lumière, un câlin après une situation aussi terrible que celle que nous vivions avec la pandémie.

Il a atteint 200 salles à travers le pays. C’est une immense chance que Cine Caníbal ait pris le film car c’est un distributeur extraordinaire qui a de la qualité dans les films qu’il distribue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂