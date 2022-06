« Nous ne nous fions pas à l’argent »: le propriétaire d’une station-service baisse les prix pour aider les clients

Un propriétaire de station-service à Phoenix vend de l’essence à près d’un demi-dollar de moins le gallon que les autres stations-service de la ville alors que les prix à travers le pays atteignent des niveaux record.

Jaswiendre Singh, qui possède un Valero Food Mart, vendait de l’essence ordinaire à 5,19 € le gallon vendredi, alors que le prix moyen dans la ville était d’environ 5,68 €, selon l’AAA.

Singh vit à Phoenix depuis plus de deux décennies. Il a trois enfants, dont l’un est à l’université. Il a déclaré qu’il travaillait de 4 heures du matin à minuit tous les jours et que sa femme, Ramandeep Kaur, aidait également au magasin.

Singh a beaucoup de dépenses à couvrir, à la maison et au travail, allant de milliers de dollars en impôts fonciers aux paiements d’assurance et aux hypothèques pour sa station-service et sa maison. Mais il a dit « aider l’humanité » et ses valeurs religieuses sikhes ont été prises en compte dans la décision commerciale de maintenir ses prix de l’essence bas.

Jaswiendre Singh et sa femme, Ramandeep Kaur. Avec l’aimable autorisation de Jaswiendre Singh

« Nous enseignons la même chose à nos enfants », a-t-il déclaré. « Si vous avez quelque chose, vous devez le partager avec d’autres personnes. »

Singh a déclaré qu’il pouvait compenser la perte à la pompe avec des achats à l’intérieur du magasin, mais il a refusé de dire s’il vendait du carburant au prix coûtant ou moins. Il a dit qu’il achetait auprès de plusieurs fournisseurs.

La plupart des voitures qui traversent sa station ne sont pas des Mercedes, a déclaré Singh. Étant donné que de nombreux clients l’aident en faisant des affaires dans le magasin, il a estimé qu’il était important de leur redonner pendant ce qu’il a appelé une « crise ».

« Je dois gagner de l’argent quelque part, un jour, mais pas maintenant », a-t-il déclaré. « Maintenant, il est temps d’aider les gens. »

En partie à cause de la guerre en cours en Ukraine, les prix du gaz à l’échelle nationale ont atteint des sommets historiques ces derniers mois, alors que les pays occidentaux ont décidé d’interdire les importations de pétrole en provenance de Russie en réaction à l’invasion du pays. Le prix moyen du gaz ordinaire aux États-Unis était de 5 € vendredi, selon AAA, en baisse d’un centime par rapport à lundi en raison d’une légère baisse de la demande.

Avec la saison des ouragans qui s’achève en novembre et aucune fin en vue des conflits à l’étranger, les experts ne savent pas quand les prix commenceront à baisser.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.