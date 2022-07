Nous n’avons jamais eu l’intention de faire une suite à Star Wars : Knights Of The Old Republic

Atelier canadien Bioware n’avait jamais prévu de travailler sur une suite du RPG culte Star Wars : Knights of the Old Republic.

L’idée elle-même semblait attrayante pour les développeurs, mais il n’a pas été possible de la mettre en œuvre – la suite devait être publiée le plus tôt possible, sa production a donc été transférée au Divertissement d’obsidienne équipe.

Le scénariste Drew Karpyshyn a parlé des secrets du développement de Knights of the Old Republic et de sa poursuite lors de la session AMA.

« Nous n’avons même pas eu l’occasion de réfléchir au concept d’un tel projet. Différents partenaires, dont des éditeurs, ont explicitement indiqué que la suite devait sortir d’ici un an, et un tel calendrier ne correspondait pas à notre idée de la qualité des jeux en sortie. Pour cette raison, la suite de KOTOR nous en studio n’a même jamais été discutée », a écrit le scénariste.

Rappelons que les délais extrêmement serrés ont grandement gêné Obsidian Entertainment – le jeu de rôle Star Wars : Knights of the Old Republic II, qui a fait ses débuts en 2004, n’a pas reçu beaucoup de contenu initialement prévu.

Plus tard, ces matériaux ont été partiellement restaurés pour les fans sous la forme de modifications et de correctifs de l’utilisateur.

Aujourd’hui, un remake à part entière de l’original Star Wars : Knights of the Old Republic pour la console PlayStation 5 est en cours de développement – avec le soutien de Sony, Aspyr Media le développe. La date de sortie de ce jeu est encore inconnue.

Dans un article précédent, dans son rapport financier du quatrième trimestre, Embracer Group a déclaré que les nouvelles du prochain remake de Star Wars: Knights of the Old Republic arriveront dans «les prochains mois».

Matthew Karch, membre du conseil d’administration du groupe, a également révélé que la version remastérisée de Knights of the Old Republic est en cours de construction « virtuellement » à partir de rien, les développeurs d’Aspyr Media étant assistés dans sa production par l’équipe de Saber Interactive responsable de Halo : Combat Evolved. Anniversaire et Halo 2 : remakes d’anniversaire.