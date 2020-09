Nous n’aurons pas de nouvelles sur la Xbox Series X au Tokyo Game Show

Après un été plus calme en matière de jeux vidéo, nous avons entamé un mois de septembre prometteur et donc le compte à rebours jusqu’à l’arrivée de Xbox série x, la prochaine console de Microsoft. Son lancement est prévu pour un jour encore à déterminer en novembre, et malgré cela, la communauté craint que des informations importantes telles que son prix n’aient pas encore été publiées.

Hier, nous vous avons dit que le Tokyo Game Show de cette année, le salon du jeu vidéo par excellence au Japon, allait s’ouvrir avec un événement Xbox, et compte tenu du fait qu’il a lieu à la fin de ce mois, nous nous attendions à ce que Microsoft fasse un pas Allez-y et donnez de nouvelles informations sur Xbox Series X. Malheureusement, nous savons maintenant que cela ne se produira pas et nous devrons continuer à attendre.

Pas de nouvelles de la Xbox Series X pendant le Tokyo Game Show

Microsoft lui-même a été chargé de communiquer le contenu de la Xbox Showcase via un post sur Xbox Wire, et malheureusement, nous n’aurons pas de nouvelles de la Xbox Series X. Cet événement sera principalement axé sur les titres développés par des créateurs japonais, ainsi qu’une forte présence de Minecraft et Microsoft Flight Simulator. Ci-dessous vous pouvez voir le programme de l’événement:

Une mention spéciale aux créateurs de jeux japonais

Les dernières mises à jour de Microsoft Flight Simulator sur Xbox Game Pass pour PC, Windows 10 et Steam

Créativité de la communauté japonaise des créateurs Minecraft

Un examen des derniers jeux première et troisième fête

Pas de nouvelles sur la prochaine génération

Le fait que la Xbox Series X n’ait pas une forte présence lors de l’événement est sans aucun doute un coup dur pour tous ceux qui veulent connaître son prix et la date d’ouverture des réservations, mais cela peut signifier que Microsoft prépare lui-même un type d’événement pour donner cette information. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre, et de Generation Xbox, bien sûr, nous vous tiendrons au courant.