Nous n’aurons pas de fonctions Dual Sense dans Final Fantasy VII: Integrade

Nous n’avons plus de fonctionnalités Dual Sense dans Final Fantasy VII: Integrade, il en sera de même dans les futures suites.

La semaine dernière, il nous a fait l’annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ceci est la version améliorée du jeu Square Enix pour PlayStation 5. Cependant, nous ne pourrons pas supprimer les fonctions spéciales du contrôleur Dual Sense dans Final Fantasy VII: Integrade.

Cette réédition, qui offrira des graphismes et des performances améliorés, de nouvelles options pour le jeu et ajouté comme un nouveau chapitre mettant en vedette Yuffie, entre autres; Il viendra comme une mise à niveau gratuite de la version PS4 (sans le DLC), mais pas si nous l’avons grâce à PS Plus.

Le fait est que FFVII Remake arrive sur PS5, et bien qu’il offrira une expérience améliorée, il semble qu’il ne profitera pas pleinement des nouvelles fonctionnalités de la console. Ou du moins c’est ce que prétend Tetsuya Nomura.

Le créateur japonais a parlé des annonces récentes de Final Fantasy VII dans une interview avec Famitsu, dont la traduction officielle est partagée par Koch Media. De sa part, nous avons entendu des nouvelles telles que Nomura cesserait d’être co-directeur, pour devenir le directeur créatif de la suite.

Et aussi cet autre que nous partageons maintenant. Lorsqu’on lui a demandé si FFVII Remake Intergrade utilisera des fonctionnalités telles que le retour haptique, les déclencheurs adaptatifs, l’audio 3D, etc., Nomura répond à ce qui suit:

«Nous avons une prise en charge partielle des déclencheurs adaptatifs. En ce qui concerne le reste des fonctions de la PlayStation 5, y compris celles que vous avez répertoriées auparavant, vous devrez attendre le prochain jeu, où nous pourrons les intégrer à partir de zéro.«.

Par conséquent, il est entendu que Final Fantasy VII Remake Intergrade ne profitera pas pleinement des fonctions du contrôleur DualSense, ou d’autres nouvelles fonctionnalités telles que l’audio immersif de la nouvelle console PlayStation.

Nous vous rappelons que la suite de FFVII Remake est déjà en développement, bien que sa date de sortie soit encore inconnue.