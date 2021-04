Nous manquons de puces depuis un moment: chez TSMC, Intel et NVIDIA pensent que 2021 et 2022 seront des années difficiles

S’il y a quelqu’un qui sait comment est le marché des puces, c’est TSMC. Le méga-fabricant de semi-conducteurs est devenu un fournisseur clé pour de nombreuses entreprises, et précisément la pénurie de puces qui existe en ce moment Elle est causée par un fait très simple: ils ne peuvent pas faire face.

CC Wei, PDG de TSMC, a averti que Cette pénurie pourrait durer non seulement jusqu’en 2021, mais aussi jusqu’en 2022. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, va plus loin et parle de « quelques années » avant notre rétablissement, tandis que chez NVIDIA, ils sont convaincus que le procès les mettra en échec au moins pour toute cette année.

Face aux pénuries, plus d’usines

Le PDG de TSMC a expliqué dans Bloomberg comment il s’y attendait « en 2023, nous offrons plus de capacité à nos clients. À ce stade, nous commencerons à voir comment les pénuries dans la chaîne d’approvisionnement se relâchent un peu. «

Les commentaires de TSMC font écho à ce que d’autres géants du marché des semi-conducteurs confirment depuis un certain temps. Les consoles, les cartes graphiques et même les voitures sont affectées par une industrie qui n’est tout simplement pas capable de produire tout ce que le marché exige.

Pour résoudre ce problème TSMC s’est déjà engagé à investir 30000 millions de dollars seulement en 2021 pour moderniser et étendre sa capacité de production.

L’effort s’inscrit dans le cadre d’un investissement de 100 000 millions de dollars dans les trois prochaines années, et vise précisément à construire de nouvelles usines de production (Comme celui de l’Arizona, qui coûtera environ 12 milliards de dollars).

Intel fera également un effort important à cet égard, et Gelsinger a récemment annoncé le plan de la société de investir 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines qui ne sera pas seulement de produire des puces Intel, mais offrira également leurs services à des tiers.

Graphique: Bloomberg.

Cette pénurie est clairement perceptible dans les délais d’attente des commandes, qui dépasse déjà 16 semaines alors que ces dernières années, il s’est passé entre 12 et 14 semaines.

La pandémie et le lancement de nouvelles générations de processeurs et de cartes graphiques ils ont aggravé un problème ce qui génère également des problèmes d’inventaire chez les fabricants. Cela finira par tout résoudre, oui, mais pas immédiatement.

Via | Le bord