«  Nous l’avons vu venir  »: les animateurs de télévision de fin de soirée dénoncent les fusillades à Atlanta

Certains animateurs d’émissions de télévision de fin de soirée ont utilisé leurs scènes mercredi soir pour dénoncer les fusillades dans le spa d’Atlanta qui ont fait huit morts, dont six femmes asiatiques.

La fusillade a eu lieu au milieu d’une augmentation nationale des crimes haineux anti-asiatiques, des incidents de partialité et du racisme depuis le début de la pandémie.

Une étude publiée mardi par le forum de reportage Stop AAPI Hate a révélé que près de 3800 incidents ont été signalés pendant environ un an pendant la pandémie et qu’un nombre disproportionné de rapports indiquaient que les attaques étaient dirigées contre des femmes.

Alors que les autorités ont déclaré que la race ne semblait pas être un facteur dans l’incident mortel, des hôtes tels que Trevor Noah ont déclaré qu’ils ne l’achetaient pas.

« Vous ne pouvez pas déconnecter cette violence des stéréotypes raciaux que les gens attachent aux femmes asiatiques », a-t-il déclaré sur « The Daily Show ».

Voici un résumé de ce que Noah et d’autres hôtes avaient à dire à propos de la fusillade:

‘Nous l’avons vu venir’

« C’est vraiment horrible », a déclaré Noah.

« Vous savez, l’une des premières choses qui a été la plus frustrante pour moi est de voir le tireur dire: ‘Oh, ce n’était pas du racisme. C’était une dépendance au sexe.’ Mais avant tout, putain, mec. Vous avez tué six personnes asiatiques en particulier. Vos meurtres sont plus éloquents que vos paroles. «

« D’une certaine manière, ce qui rend la situation encore plus douloureuse, c’est que nous l’avons vu venir. Les gens de la communauté asiatique ont tweeté. Ils ont dit: ‘S’il vous plaît, aidez-nous! Nous sommes frappés dans la rue. Nous obtenons insultes écrites sur nos portes. ‘ »

« Ce type n’est pas allé juste tuer ces femmes par erreur. Ce n’était pas une erreur, il savait ce qu’il faisait et c’est tellement frustrant de voir que cela continue à se produire en Amérique encore et encore. L’Amérique voit les choses venir. Cela sait que quelque chose va se passer, mais il ne fait rien pour l’arrêter. «

(Il y a des blasphèmes dans le clip ci-dessous.)

Le tireur d’Atlanta a blâmé une race spécifique de personnes pour ses problèmes, puis les a assassinés à cause de cela. Si ce n’est pas du racisme, alors le mot n’a pas de sens. pic.twitter.com/4gIKN5hM28 – Le Daily Show (@TheDailyShow) 18 mars 2021

« Le racisme, la misogynie, la violence armée, la maladie mentale … honnêtement, cet incident peut avoir été toutes ces choses combinées parce qu’il ne doit pas être une chose. L’Américain est une riche tapisserie de motivations de tir de masse. »

« Quand les politiciens disent la grippe kung et tout ça, que faisons-nous alors? Faites quelque chose, et surtout essayons de faire attention pour que cela ne se reproduise pas parce que la vérité est nous pouvions voir cela venir. «

«Et comme si la violence, comme si le traumatisme ne suffisait pas, la partie qui me brise le cerveau – et je pense que tant de gens sont également affectés par cela parce que vous vous sentez fou quand vous le regardez – C’est là que vous voyez le policier sortir et essayer presque d’humaniser le tireur plus que les personnes qui se sont fait tirer dessus. «

« Il était au bout de sa corde. C’était une mauvaise journée pour lui », a déclaré Noah, citant un responsable du bureau du shérif du comté de Cherokee qui a comparu lors d’une conférence de presse mercredi matin.

« Pour lui? Hier a été une mauvaise journée pour lui? Non. Hier a été une mauvaise journée pour les personnes qui ont perdu la vie. »

‘Le lien entre langage et action’

James Corden sur « The Late Late Show » fait écho que l’attaque ne s’est pas produite dans le vide.

«Quand vous pensez au racisme occasionnel qui a été omniprésent au cours des 12 derniers mois, alors nous pouvons commencer à voir le lien entre le langage et l’action», a-t-il dit. «Il y a de réelles conséquences à entendre à plusieurs reprises des discours haineux. Les gens sont blessés et les gens meurent. «

«Ce meurtre de masse est le produit d’un système qui laisse à plusieurs reprises les femmes de couleur et les travailleuses du sexe dans un endroit où elles sont invisibles. Elles sont vulnérables et ciblées. Identifier ces actions comme un crime de haine n’est pas qu’une question de sémantique. Et parce que cela est un crime de haine, il nous incombe à tous de lutter contre la haine. «

« Lorsque vous pensez au racisme occasionnel qui a été omniprésent, nous pouvons commencer à voir le lien entre le langage et l’action. Il y a de réelles conséquences à entendre à plusieurs reprises des discours haineux. » pic.twitter.com/mlRLsgk5m2 – The Late Late Show avec James Corden (@latelateshow) 18 mars 2021

‘Nous sommes une nation d’immigrants’

Sur «Le spectacle tardif», Stephen Colbert a lié la violence aux débats en cours sur l’immigration.

« La seule réponse qui me vient à l’esprit est une réponse simple mais étrangement difficile ces jours-ci, et ce n’est pas pour se détester », a-t-il dit. « Reconnaître notre humanité commune. Pour reconnaître que nous sommes une nation d’immigrants. «

« Nous pourrions croire des choses différentes. Nous n’avons peut-être pas la même apparence, mais nous sommes tous américains. Nous partageons la même conviction que tous les hommes sont créés égaux, et c’est cette croyance elle-même qui donne envie aux gens de venir ici. »

«Les Américains sont venus dans ce pays de partout dans le monde. Et un groupe d’Américains trop souvent menacé par le racisme est celui des Américains d’origine asiatique. » pic.twitter.com/VUKLzcFufd – Un spectacle tardif (@colbertlateshow) 18 mars 2021

Entre-temps, Samantha Bee a dit sur « Full Frontal » que les meurtres étaient «un rappel terrifiant des dangers auxquels les femmes, et en particulier les femmes de couleur, sont confrontées simplement pour vivre leur vie».

L’horrible fusillade de la nuit dernière à Atlanta qui a fait six morts parmi les femmes asiatiques et le meurtre de Sarah Everard au Royaume-Uni ont relancé une conversation importante sur les dangers auxquels toutes les femmes sont confrontées en essayant simplement de vivre leur vie. Il est temps de changer sérieusement. Partie 1 sur 2. pic.twitter.com/zLLuSPXGcr – Frontal complet (@FullFrontalSamB) 18 mars 2021

Et l’animateur « Late Night » Jimmy Fallon s’est adressé à Twitter pour condamner la violence.

«#StopAsianHate Il n’y a pas de place pour le racisme, la violence, les préjugés ou la misogynie de quelque nature que ce soit, envers qui que ce soit. Mon cœur est avec les victimes et leurs familles», a-t-il écrit.

#StopAsianHate Il n’y a pas de place pour le racisme, la violence, les préjugés ou la misogynie de quelque nature que ce soit, envers qui que ce soit. Mon cœur est avec les victimes et leurs familles. Pour signaler un crime de haine ou pour en savoir plus et soutenir, voici quelques ressources: pic.twitter.com/dwhzMg1c8r – jimmy fallon (@jimmyfallon) 17 mars 2021

