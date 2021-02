Nous l’avons fait: Célébrer l’atterrissage d’un rover sur Mars à l’époque du COVID-19

Les membres de l’équipe de rover Perseverance de la NASA réagissent au contrôle de mission après avoir reçu la confirmation que le vaisseau spatial a atterri avec succès sur Mars, le jeudi 18 février 2021, au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. L’équipe est masquée et éloignée conformément aux précautions de sécurité COVID-19 (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

PASADENA, Californie – Après une année d’obstacles et de défis apparemment sans fin imposés par la pandémie de coronavirus, quelque chose de bien s’est finalement produit. Au milieu du chaos et des conflits, la NASA a débarqué son explorateur robotique le plus ambitieux jamais vu à la surface de Mars.

Jeudi 18 février, une lumière vive a brillé alors que les gens du monde entier célébraient le rover Perseverance Mars atterrissant en toute sécurité dans le cratère de Jezero, un ancien lit de lac à la surface de la planète rouge. Alors que je regardais la descente du rover vers la surface martienne en (presque) temps réel depuis le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ici, l’atterrissage a été un répit bienvenu après une année vraiment éprouvante.

Je pouvais le voir sur les visages des gens (ou plutôt dans leurs yeux au-dessus de leurs masques), et je pouvais le sentir dans l’air. Cette mission n’a pas seulement propulsé la technologie et la science, elle a démontré l’incroyable persévérance de l’esprit humain. Malgré tout, les équipes de la NASA ont pu accomplir cet incroyable exploit qui, même en «temps normal», aurait été difficile.

« Ce fut une année difficile. Cela a été difficile de mener à bien cette mission dans cet environnement. Mais l’équipe, comme elle l’a fait pour tous les autres défis, a relevé le défi… et je pense que cela va continuer dans le futur », a déclaré l’adjoint à Persévérance. Le chef de projet Matt Wallace, du JPL, a déclaré lors d’une conférence de presse après l’atterrissage jeudi (18 février).

COVID-19 et NASA

L’année 2020 a vu plus de 110 millions de cas de COVID-19 et 2,43 millions de décès causés par le nouveau coronavirus. Ces chiffres continuent d’augmenter alors que la pandémie de coronavirus se poursuit dans le monde. La propagation du virus a entraîné des pertes et du chagrin dans le monde, ainsi que des changements généralisés dans notre vie quotidienne. Les écoles et les entreprises ont fermé leurs portes et de nouvelles procédures ont été mises en place alors que nous nous efforcions d’adapter nos vies afin de mieux nous protéger les uns les autres.

Mais la science ne s’est pas arrêtée avec COVID-19. Les scientifiques et ingénieurs de la NASA planifiaient et travaillaient sur la mission de Perseverance, officiellement connue sous le nom de Mars 2020, bien avant la pandémie. Et avec Perseverance qui devait être lancé à l’été 2020, l’agence devait trouver comment se rendre sur Mars alors que les humains ne pouvaient même pas être en toute sécurité dans la même pièce ensemble.

En rapport: Le président Biden salue l’atterrissage sur Mars du rover Perseverance de la NASA

Les enjeux étaient importants: manquer la fenêtre de lancement d’environ un mois aurait retardé la mission de 2,7 milliards de dollars de plus de deux ans. (Mars et la Terre s’alignent favorablement pour les missions interplanétaires une seule fois tous les 26 mois.)

La NASA a pris des mesures au début de la pandémie, modifiant ses procédures opérationnelles pour essayer de prévenir la propagation du COVID-19. Cela signifiait que de nombreux scientifiques, ingénieurs et techniciens qui ne travaillaient pas sur les activités essentielles de la mission ont déménagé chez eux. Essentiellement, l’agence devait trouver comment lancer puis atterrir un rover sur Mars avec une grande partie de l’équipe travaillant depuis leur salon.

«Notre lieu de travail est un peu différent», a déclaré Wallace lors d’une conférence de presse mercredi 17 février. « Nous avons des exigences de masquage et des exigences de distanciation sociale. Notre zone d’appui à la mission sera un peu moins dense qu’auparavant. »

« À cause de COVID, les quatre ou cinq cents membres de l’équipe scientifique ne peuvent pas être tous ensemble au JPL. Nous sautons normalement de haut en bas, criant et hurlant avec les ingénieurs. Nous ne pouvons pas faire ça, » Jim Bell, investigateur principal de l’instrument Mastcam-Z de Perseverance, ajouté lors d’une conférence de presse mardi 16 février.

En rapport: Le rover Perseverance rend hommage aux travailleurs de la santé COVID-19

«Franchement, je deviens un peu ému», a déclaré Thomas Zurbuchen, l’administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, à 45secondes.fr au JPL le jour de l’atterrissage (18 février 2021). Ce qui l’a tellement ému, c’est la façon dont les équipes de la NASA ont persisté et rendu cette mission possible malgré les défis apportés par COVID-19.

« Je pense que ce rover est exactement au niveau de qualité que nous aurions fait sans COVID, c’est exactement au niveau de maturité en termes de logiciel comme nous l’aurions fait sans COVID », a-t-il ajouté. Et tout cela est possible « parce que l’équipe se réunit et ne fait qu’un. Donc, la persévérance n’est pas seulement le nom du rover, c’est ce qui décrit cette équipe. »

Aller de l’avant en toute sécurité

Maintenant, avec Persévérance sur Mars en toute sécurité, ce travail à distance se poursuivra alors que les équipes scientifiques de la NASA commenceront à utiliser le rover et ses instruments pour travailler sur les objectifs scientifiques de la mission.

«C’est différent que jamais», a déclaré le scientifique du projet Perseverance Ken Farley, également du JPL, lors d’une conférence de presse mercredi.

« L’équipe scientifique ne sera pas côte à côte pour le faire dans un avenir prévisible, nous allons opérer à distance », a-t-il déclaré. « Donc, littéralement, la mission scientifique va être exécutée depuis les salons et les chambres des gens, partout dans le pays et partout dans le monde. C’est spectaculaire que nous soyons capables de le faire. C’est un grand défi, et je pense que nous sommes prêt à faire ça. «

Zurbuchen a accepté et partagé qu’il pense que cet accomplissement « montre que les individus qui se rassemblent peuvent faire des choses incroyables même dans des situations défavorables. Donc pour moi, quand je pense à Persévérance et à cette équipe, j’ai aussi beaucoup d’espoir. »

« La science est vraiment un pouvoir qui peut nous unir », at-il ajouté le jour du débarquement.

