Nous hallucinons des cornichons avec ce gameplay de Far Cry 6

Ubisoft a montré un long et long gameplay Far Cry 6 où l’on voit les protagonistes et l’action du nouveau jeu de la série.

Il a fallu beaucoup de temps pour attendre, mais finalement Ubisoft a offert les nouvelles attendues à travers un Gameplay de Far Cry 6, jeu dont nous n’avions guère plus qu’une cinématique jusqu’à présent.

Il l’a fait dans une longue vidéo pleine de matériel de gameplay où nous pouvons voir à quoi ressemble le nouvel endroit explorable, Yara; ainsi que les ressources dont nous disposons pour survivre à ses dangers.

Comme nous le savions déjà, Yara est une perle des Caraïbes figée dans le temps et tombée en disgrâce. Sous le commandement d’Antón Castillo, le méchant joué par Giancarlo Esposito, les citoyens qui s’y opposent finissent par subir des travaux forcés.

C’est la « cartographie la plus ambitieuse de la saga Far Cry » et aussi la plus variée: il y aura des villes, des jungles et des marécages à visiter par voie terrestre, maritime et aérienne. Il sera possible de personnaliser nos propres véhicules et de gérer les défenses de l’île de différentes manières, comme cachées par des passages secrets.

La plus grande nouveauté de toutes est probablement dans l’équipement: notre protagoniste, Dani Rojas (qui peut être un homme ou une femme) utilise les philosophies et les tactiques de la guérilla pour s’équiper.

Cela révélera des pièces « d’armure » rudimentaires avec des avantages qui complètent notre propre style de jeu, mais aussi des capacités ultimes et même des armes mortelles imaginatives comme un pistolet à clous.

À défaut de pouvoir prendre le volant, nous soupçonnons pour l’instant qu’il a le potentiel de devenir le meilleur et le plus fort de la série. Avons-nous tort? Le temps nous le dira: Far Cry 6 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Stadia le 7 octobre. Jetez un œil à son édition collector.