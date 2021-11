Nous expliquons la deuxième scène de post crédits d’Eternals

Éternels introduit de nouveaux personnages dans la franchise merveille, en particulier le groupe principal de héros qui ont été créés par le céleste Arishem et sont censés venir de la planète Olympie. Ils sont envoyés sur Terre avec la mission de protéger les humains des Déviants, mais ils ont l’ordre de ne pas intervenir dans tout autre type de conflit. De cette façon, les personnages puissants n’ont pas aidé les Avengers contre Thanos, pour ne citer qu’un exemple.

Un autre des personnages qui apparaît dans le film est Pentecôte danois, interpreté par Kit harington. Il travaille aux côtés Sersi, dont il est profondément amoureux. Il connaît peu la nature cosmique de cette mystérieuse femme qui lui cachait sa condition. Cependant, au fil du temps et grâce à l’attaque d’un Deviant, Dane découvre tout ce que peut faire son partenaire.

À qui appartient la voix mystérieuse dans la scène post-crédits d’Eternals?

Déjà à la fin du film, Dane et Sersi se rencontrent et il demande qu’il n’y ait plus de secrets entre eux. Alors, il veut vous révéler quelque chose sur sa famille. C’est de cela dont parle la scène post-générique du film : Dane ouvre un coffre en bois dans lequel le épée d’ébène, un élément magique qui le transformera en Chevalier noir, un héros important pour la marque merveille.

Juste au moment où le personnage est sur le point de prendre l’épée, une voix lui demande si « c’est prêt » pour le faire. C’est à propos de qui? Nous avons la réponse ! Chloé Zhao elle-même était chargée d’éclaircir ce mystère. La voix est de l’acteur Mahershala Ali, ce qui a été confirmé il y a deux ans comme Lame, le chasseur de vampires. Les Univers cinématographique Marvel élargira son côté « magique ».

« C’était la voix de l’un de mes super-héros préférés, M. Blade lui-même. Lame, lame, lame, oui ! Vous n’avez qu’à attendre. Je ne sais pas ce qu’ils font avec le film, mais Mahershala est un trésor. ça va être épique »a déclaré le cinéaste à propos de la prochaine entrée dans la franchise daywalker. Rappelons-nous : dans le passé, il a eu une trilogie avec Wesley Snipes.

Après avoir confirmé en 2019 que merveille amènerait Lame Au MCU, l’équipe créative du film s’est mise au travail. Nous parlons du réalisateur Bassam Tariq (Mogul Mowgli) et de la scénariste Stacy Osei-Kuffour, de la série HBO Watchmen. Le film vise une sortie en 2023. Cette scène post-générique laisse supposer que peut-être l’anti-héros apparaîtra sur grand écran plus tôt que prévu. Pour l’instant on peut dire que Chevalier noir et Lame ils sont reliés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂