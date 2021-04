Nous devrions étudier les mondes extraterrestres «  morts  » et peut-être (soigneusement) les semer de vie

La recherche de la vie dans l’univers a tendance à se concentrer sur les environnements habitables. Mais pour répondre aux questions sur la façon dont la vie a émergé et se propage, ainsi que sur les limites de l’habitabilité, les chercheurs peuvent envisager de regarder des mondes morts – et peut-être même (très soigneusement) de les semer de vie.

« L’étude biologique du manque de vie semble contre-intuitive, car la biologie est l’étude de la vie », a déclaré l’astrobiologiste Charles Cockell de l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni.

Mais dans un article qui sera publié en avril dans la revue Astrobiologie , Cockell fait valoir que se concentrer entièrement sur les mondes vivants laisse de côté un pourcentage énorme et potentiellement informatif du cosmos. Les espaces époustouflants entre les planètes, ainsi que des endroits comme le soleil brûlant et glacial lune , sont tous vraisemblablement dépourvus de vie.

Même la Terre, que nous considérons comme grouillante de vie, est en grande partie inhabitable, avec une mince biosphère située à la surface mais un intérieur en grande partie mort, a déclaré Cockell à 45Secondes.fr.

Enquêter sur des mondes sans vie pourrait aider les scientifiques à savoir exactement quel pourcentage de l’univers est inhabitable, quelle proportion est potentiellement habitable mais manque simplement de vie, et s’il existe des mondes partiellement vides et partiellement couverts de vie.

Après l’apparition des organismes à l’aube de notre planète, on pense qu’ils ont proliféré pour remplir tous les environnements habitables qu’ils pouvaient trouver. Pourtant, les détails de ce processus ne sont encore que vaguement compris, et Cockell pense que les mondes morts pourraient aider à fournir des informations scientifiques sur des questions fondamentales telles que les limites de la vie et la façon dont les êtres vivants colonisent les zones inhabitées.

Les mondes morts pourraient également fournir une table rase, où les scientifiques pourraient commencer l’expérience de la vie à partir de zéro. Si les chercheurs libéraient de petites quantités de microbes dans des environnements sans vie, ils pourraient apprendre à quelle vitesse les organismes se propagent, la séquence dans laquelle les différentes espèces prennent le relais et comment les êtres vivants modifient la chimie locale et commencent finalement à co-évoluer avec une planète, il ajoutée. Les futurs astronautes d’une base sur Mars pourraient découvrir les meilleures bactéries à introduire à sa surface afin de la rendre productive pour les cultures.

Déterminer le bon endroit pour mener une telle expérience pourrait s’avérer délicat. Il n’est pas tout à fait clair quels endroits du système solaire sont totalement morts. De nombreux astrobiologistes pensent que les océans recouverts de glace des lunes de Jupiter et de Saturne sont de bons paris pour trouver la vie, mais Cockell a souligné que certains environnements peuvent être habitables mais sont encore inhabités.

Ainsi, si les profondeurs aquatiques de l’Europe de Jupiter ou de l’Encelade de Saturne devaient se révéler sans vie, il pourrait peut-être être instructif de libérer des bactéries et de les surveiller sur une période de temps énorme, par exemple 10000 ans. « Ce serait comme l’expérience Star Trek Genesis », a-t-il dit, faisant référence à un appareil fictif capable de générer une biosphère entière sur un cadavre.

Cockell a reconnu que de telles idées portaient des préoccupations éthiques importantes, y compris si nous avons le droit de modifier des planètes au-delà des nôtres pour nos propres besoins. D’autres endroits du système solaire sont légalement protégés contre la contamination en vertu du Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 – rédigé en grande partie par les États-Unis et la Russie et signé par toutes les nations spatiales du monde – et Cockell pense qu’il serait important de s’assurer qu’un monde ou l’environnement est en fait sans vie avant de se précipiter et de le changer à jamais.

En 2019, l’atterrisseur lunaire israélien Beresheet s’est écrasé à la surface de la lune transportant une prime secrète de tardigrades – des organismes robustes capables de survivre dans des conditions extrêmes, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Bien que Cockell pense que les créatures sont probablement mortes, leur introduction arbitraire ne lui convenait pas.

Une dernière raison d’étudier les environnements sans vie pourrait être de trébucher accidentellement dans la vie, a déclaré Cockell. Peu de gens pensaient que les évents hydrothermaux volcaniques au fond de l’océan pourraient être habitables jusqu’à ce que l’exploration sous-marine montre qu’ils regorgent d’organismes. De tels endroits ont aidé à redéfinir notre compréhension des endroits où les êtres vivants peuvent survivre et nous montrent la vie telle que nous ne la connaissons pas, a-t-il ajouté.

«L’essentiel est de ne pas être trop obsédé par la recherche de vie et d’environnements habitables», a déclaré Cockell. « Les mondes sans vie peuvent nous en dire long. »

