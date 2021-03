Nous devrions discuter de cette folle finale de la saison 5 de Peaky Blinders

Peaky Blinders adore une finale sensationnelle de saison de cliffhanger. Rappelez-vous cette fois que Tommy Shelby a envoyé toute sa famille en prison ??? Dans tous les cas, les chaînes de l’intrigue sont restées en suspens dans la finale de la cinquième saison, «M. Jones », faites-en la consommation la plus équivoque de l’arrangement britannique à ce jour, et faites place à des heures interminables (et peut-être des jours!) D’hypothèses sauvages sur ce qui s’est passé. Cela va très probablement vexer un grand nombre d’individus jusqu’à ce que la saison suivante apparaisse à un moment lointain plus tard (idéalement 2020), malgré le fait que nous connaissons une somme respectable sur la saison 6 à partir de maintenant.

L’énorme arrangement de Tommy pour la fin de cette saison était de son opposant politique et fougère Oswald Mosley, une droite fondamentaliste au centre du Parlement qui, les choses étant ce qu’elles sont, est dans un vrai sens Hitler. Dans l’anarchie, Aberama Gold, partenaire de Shelby, a également été éliminé par un tueur professionnel dissimulé et poignardé.

Comme Tommy, je n’ai aucune idée de qui est derrière le double croisement bouleversant, et les conclusions sur le polar changent férocement sur le Web. La finale de la saison 5 est un vol pour la série, qui se termine dans l’ensemble par l’un des plans impossibles et splendides de Tommy élaborant de manière décisive la manière dont il s’était arrangé, ou s’en approcherait.

Nous voyons Billy s’en prendre à la liasse d’argent et ensuite au téléphone. Cela pourrait-il signifier qu’il connaît quelqu’un près de Mosley et allait les avertir d’une fusillade prévue, ou dirait-il qu’il décidait d’une décision à un autre Tommy Thwarter potentiel? C’est terriblement brumeux. En tout cas, étant donné qu’Arthur a essentiellement fait de lui un esclave lié par contrat, je ne serais pas étonné qu’il ait été témoin d’un autre rassemblement.

De nombreux fans ont émis l’hypothèse qu’elle est en outre la dame la plupart du temps cachée que Mosley s’engage dans des relations sexuelles dans son espace changeant avant son discours, mais cela n’a ni rime ni raison stratégique ou légitime. Un dernier point pour Gina étant associé à la ruine du complot de la mort de Tommy: sa dernière réplique de la saison 5, juste après que Tommy ait rejeté leur proposition et conseille à Michael et Gina de partir, est «Conjecture que nous serons obligés d’exiger le choix ultérieur.»

une enquête apparemment peu mais curieusement coordonnée de Winston Churchill au début de la finale sur le meurtre de l’inspecteur Campbell, et la réaction de Tommy que Polly l’a fait, rend hypothétiquement concevable que Churchill lui place les vis d’une manière ou d’une autre, et d’éviter mise en accusation, consent à aider à arrêter le complot contre Mosley.

Pourquoi ce ne sera probablement pas lui: il y a une possibilité très décente que Churchill ait quelque chose à voir avec la défaite du complot de la mort de Tommy. Mais en même temps, il y a une possibilité décente qu’il ne le fasse pas. Pour un certain quelque chose, la raison pour laquelle il aurait du mal n’est pas claire, car il partage également les intérêts de Tommy à propos de Mosley. Pourquoi c’est peut-être lui: je veux dire, il vend Tommy à chaque putain de saison, et son retour inattendu dans la finale est sa première apparition depuis que Tommy lui a tiré une balle dans le visage et l’a laissé pour mort.

son nouveau mode de vie calme à Margate, où il est assis et regarde, envoie un point de vue de son optique – tout ce qui serait perdu en doublant Tommy dans une situation comme celle-ci où Tommy n’est pas concentré pour être assassiné. De plus, je vais me retravailler – excusez-moi: «Pour quelle raison un personnage qui surgit-il momentanément assumerait-il momentanément une part particulièrement gigantesque dans le résultat de la période? Cela n’est pas de bon augure sur le plan narratif.

