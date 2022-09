Nous devons revenir sur le vol océanique 815 de Lost qui a disparu il y a 18 ans

Il y a 18 ans, lorsque le vol Oceanic 815 a disparu entre Sydney et LAX le 22 septembre 2004, les fans ont été présentés à 48 survivants abandonnés à travers l’épisode pilote de double longueur de PERDU sur ABC (à l’époque, c’était le pilote le plus cher jamais produit, en partie grâce au véritable Lockheed L-1011 qui a été acheté et détruit pour la série). Avec PERDU co-créateur Damon Lindelof disant qu’il aimerait voir quelqu’un de nouveau prendre la série, et l’influence généralisée de la série dans le divertissement, des bandes dessinées (ONI’s Rick et Morty : Donjon et Dragons) à la prose (Stephen King’s Douma Roi et Sous le dôme) au cinéma et à la télévision (Amazon Les Sauvages), il semble que PERDU les fans célèbrent toujours l’un des plus grands spectacles de tous les temps. Mais aujourd’hui c’est PERDU est enfin un adulte dans les 50 États américains, et il y a encore plus de raisons de s’habiller avec sa tenue la plus échevelée et de crier : « Nous devons y retourner ! »

Plus de PERDU‘S mandat de six saisons sur ABC, les 48 personnages qui ont survécu à l’accident de l’Oceanic 815 n’étaient pas faciles. Au cours de la première saison de l’émission, les survivants ont rencontré pour la première fois le mystérieux « monstre de la fumée », ont eu des visions de parents morts violents et ont lutté pour construire une société qui les protégerait jusqu’à ce qu’ils soient secourus (rappelez-vous : ils croyaient toujours qu’ils seraient secourus dans le première saison). Alors que l’histoire de l’île se déroulait dans PERDUchaque épisode était structuré autour de flashbacks sur des événements de l’histoire personnelle d’un survivant de l’Oceanic 815 avant que l’avion ne s’écrase, présentant ce personnage et son point de vue au public.

Mais alors que les survivants de l’accident d’avion exploraient le PERDU l’île, découvrant ses secrets fantastiques et surnaturels, les fans en apprendraient plus sur le passé compliqué de chaque survivant (et le personnage en apprendrait plus sur lui-même). Et à la fin, les histoires que le public voit dans les flashbacks ont la plus grande influence sur l’avenir des survivants de l’Oceanic 815.

La combinaison du mystère de l’île et du drame juteux des personnages était irrésistible pour le public et les critiques, et PERDU a reçu des centaines de prix de l’industrie, dont Loup-garou de nuit Emmy Award du réalisateur Michael Giacchino pour la composition musicale exceptionnelle pour une série (Dramatic Underscore). La série est arrivée à un moment où le discours télévisé atteignait une masse critique. « La structure narrative sérialisée, les fins d’épisodes de cliffhanger et le sujet mystérieux ont envoyé les téléspectateurs se précipiter en ligne sur les babillards électroniques à la suite de chaque épisode, partageant des indices et des théories dans le but d’analyser une pile toujours croissante de questions sur l’étrange et fantastique île « , a écrit Avery Kaplan sur Battement de la bande dessinée.





PERDUS Héritage : Yellowjackets, WandaVision, Cloverfield, etc.

Studios Marvel

PERDUL’impact culturel de a été énorme. La couverture de l’album de Weezer Hurley est une photographie de Jorge Garcia, qui incarnait le personnage éponyme de la série, et le logo de la Dharma Initiative est apparu dans les premières scènes du film réalisé par JJ Abrams Cloverfield. Tout récemment, l’actrice Christina Ricci a commenté les parallèles entre sa série Showtime Vestes jaunes et PERDUen disant : « Je veux dire, la seule chose qui me rappelle en tant que spectateur, c’est PERDUvraiment. »

Quand les studios Marvel WandaVision créé en 2021, certains critiques de la culture ont noté l’influence de PERDU sur la façon dont la série Disney + essayait de gérer la réaction des fans. « Mais un autre héritage important porté par PERDU et continué par WandaVision est la tradition de la «télévision refroidisseur d’eau». Sur les traces des fans du Star Trek spectacles et Les fichiers X, PERDU les fans ont partagé leurs théories de fans, leurs recherches sur les clubs de lecture et leur enthousiasme général à propos de l’émission via Internet », explique Kaplan.« Naturellement, quiconque a été sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines a été soumis à sa juste part de WandaVision. En plus de nombreuses discussions qui tentent de passer au crible les indices dispensés par l’émission, WandaVision a également suivi les traces des autre grand succès de Disney+, Le Mandalorien. »

PERDU les saisons un à six sont actuellement disponibles en streaming sur Hulu.