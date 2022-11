"Nous devons nous identifier aux autres": Natalia López Gallardo, réalisatrice de ‘Manteau de gemmes’

Isabel (Nailea Norvind) est une femme de bonne position sociale qui vit un divorce et tente d’aider María (Antonia Olivares) dans la recherche de sa sœur, qui a été portée disparue. Roberta (Aída Roa) est une policière locale qui enquête sur l’affaire et souffre à la maison. un fort conflit avec son fils car il est enthousiasmé par l’idée d’être un trafiquant de drogue.

Ces femmes sont chargées de se déplacer dans un microcosme où les questions et les incertitudes abondent et peu de réponses. Ils parcourent aussi les chemins que la violence a imposés : disparitions, enlèvements, mort, impunité, peur. Tous les trois ont des visages de pierre et inanimés. Ils semblent morts dans la vie. Isabel est rongée par la paresse; à Maria l’angoisse permanente; au désespoir de Roberta.

La réalisatrice Natalia López Gallardo prête attention à la violence et à ses effets pour raconter une histoire du bord. La fatalité du phénomène violent au Mexique est racontée dans le schéma basé sur excellent travail de caméra pour mettre le spectateur dans une position de dilemme de leurs propres positions face aux ravages de la criminalité dans des contextes qui semblent lointains mais qui ne le sont pas.

Nous lui avons parlé dans Spoiler de la façon dont elle a fait manteau de gemme et votre intérêt pour ce sujet particulier.

Entretien avec Natalia López Gallardo, directrice de manteau de gemme

Contrairement à d’autres films qui présentent leur histoire de manière directe et frontale, montrant la violence exercée par le crime organisé, vous abordez cette horreur de manière plus introspective à partir des victimes. Pourquoi avez-vous choisi cette voie ?

Ce n’était pas une décision que j’ai prise consciemment. C’était une décision prise à partir de petites décisions qui ont été prises dans les processus qui composent un film. Mais tout naît d’une volonté particulière de raconter une histoire visualisée sur le plan émotionnel.

La tragédie que vit le Mexique depuis de nombreuses années, j’ai commencé à ressentir dans le processus de recherche comme une fuite, comme l’espace d’humidité qui se trouve derrière une maison, c’est-à-dire qu’il est invisible mais a endommagé les murs et les structures. Je voulais transmettre cette violence qui ne se voit pas et ne se sent pas, dont nous savons qu’elle est là. Je voulais aussi générer le sentiment de peur de vivre dans un lieu qui n’avait pas de projet commun.

Il était nécessaire pour moi de montrer la complexité de la réalité mexicaine : rien n’est ce qu’il paraît. Le Mexique est un pays qu’il faut toujours regarder à deux fois, lui donner plusieurs lectures, parcourir ses couches. En faisant des recherches et en parlant aux gens, j’ai réalisé que la violence n’est pas toujours un phénomène que l’on peut voir face à face ou face à face, donc une option est de la voir de côté, de l’aborder de côté tout en y prêtant attention .

Pour raconter le film sous cet angle, je me suis strictement appuyé sur le langage cinématographique. La caméra et ses mouvements, le son et les dialogues étaient primordiaux. Le récit est un élément de plus. Or, les acteurs et le territoire sont à la base de Cape de gemme. Je voulais que l’espace fusionne avec les gens, que tout se passe spécifiquement à cet endroit et pas ailleurs. C’est pourquoi nous travaillons trop sur la construction d’ambiances et transmettons ainsi des idées abstraites plus proches de la blessure mexicaine qui coule sous la surface, comme la violence.

Au-delà de penser à une histoire sur les trafiquants de drogue, les disparus et la violence elle-même, l’intention visait cette blessure aiguë et ouverte qu’a une société qui fait chaque jour des ravages. Comme pour moi le plus important au cinéma c’est la forme, j’ai voulu construire le film avec cette conviction.

Un aspect qui a attiré mon attention est le lien entre la caméra et les fenêtres des intérieurs. Première lecture je pense à ce qui se passe à l’étranger. Mais une deuxième lecture me motive à me demander pourquoi sortir si je sens ou sais déjà ce qui se passe. Qu’est-ce que vous et la caméra voulez nous dire avec les fenêtres ?

Ce qui est intéressant dans un film, c’est la subjectivité qu’il projette sur ceux qui le voient. Chacun donne une interprétation différente des choses et c’est enrichissant pour une œuvre. Dans ce cas, je n’avais pas vu ce que vous me dites. Que les fenêtres puissent être une limite entre être victime ou bourreau, entre agir pour faire face à ce qui se passe ou rester inactif par peur ou indifférence, sont des lectures qui sont là et incitent à la réflexion.

Ces fenêtres peuvent également nous suggérer l’idée de la position que nous prenons avant ce qui se passe. Au sein de la fiction, c’est une réalité dont le spectateur peut se sentir proche ou distant et qui décide de sa participation.

Concernant les dialogues, certains sont très forts et d’ailleurs ils nous contextualisent dans un environnement machiste et indolent. Comment avez-vous travaillé cet élément déchirant qu’est la parole orale ?

Une grande partie du dialogue a à voir avec la banalité du mal. Le fait de vivre avec ça et c’est devenu une réalité favorable qu’on ne dimensionne pas ce qui se passe. Au contraire, il se normalise. Parler d’un os humain dans un terrain vague est terrifiant rien que de le mentionner. Cette terreur parlée a un plus grand impact sur ceux qui ne se sentent pas proches de ce contexte.

Cette douleur si brutale qu’elle est incommensurable et si grande que beaucoup de gens souffrent est aussi la nôtre en tant que Mexicains. La violence a pénétré avec une telle force dans la réalité nationale que la blessure qu’elle provoque appartient à tous. C’est un film sur quelque chose que nous partageons, comme le tissage. manteau de gemme il ne s’agit pas de quelqu’un en soi, ni d’une anecdote, mais d’une situation collective que nous partageons. Personne n’est à l’abri du phénomène violent qui nous atteint. C’est une identification au prochain, ou du moins une approche de lui. Et la parole orale est une manière de nous approcher.

Il y a une scène qui serre. Nous voyons les trois femmes de votre histoire dans un poste de police avec d’autres personnes demandant de l’aide pour rechercher leurs proches disparus. Là convergent douleur, angoisse, impuissance, agitation. Est-ce l’invitation la plus claire à s’identifier au prochain ?

À cette scène, j’ajouterais la scène finale. Est-ce que vous restez immobile et regardez-le? Quelle position adopter face à ce qui se passe ? Nous devons nous demander si notre façon d’agir est passive ou si nous sommes déterminés à agir. Bien que nous ne soyons pas impliqués dans les réseaux qui perpétuent la violence, nous faisons partie de ce tissu.

Nous devons nous demander jusqu’où nous allons laisser aller. Nous devons commencer à analyser ce qui est à notre portée pour faire en sorte que les générations futures n’héritent pas de plus de souffrance. Pour cela, il est important d’arrêter de penser que « tant que ça ne m’arrive pas, tout va bien ». Nous devons être empathiques, sans oublier que nous faisons partie de la blessure.

Une autre scène concerne Nailea Norvind, nue, victime de torture et demandant plus tard de l’aide. La caméra nous montre un camion qui s’arrête pour l’aider. Plus qu’un répit, ce camion suscite la peur en raison des dangers que l’on sait qu’une femme court au Mexique.

Nous sommes habitués à vivre en état d’alerte, à vivre dans la peur, à vivre au vif. Ce n’est pas paisible, ce n’est pas agréable. La capacité des Mexicains à faire face à cette réalité m’amène à me demander comment il est possible qu’une société d’une telle noblesse et d’une telle solidarité ait permis la naissance de tant d’horreurs. Comment se fait-il qu’une nation aussi chaleureuse et amicale soit devenue un lieu où les corps sont démembrés ? Qu’est-ce qui a été perdu en cours de route ?

La réalité ne donne pas de sens clair. La peur de savoir si quelqu’un est capable de vous aider ou non face au danger est terrible car ils nous ont aussi habitués à nous méfier les uns des autres. Il est triste et inquiétant que la peur nous accompagne partout dans la vie de tous les jours. Dans le cas des femmes, plus.

