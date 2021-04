Nous devons être bons pour nous-mêmes

J’ai découvert quelque chose, ces jours-ci. J’ai toujours su et tout le monde ne cesse de le dire comme un mantra, un cliché, je ne sais pas, mais en fait, je dois admettre que la vie est un défi. Les jours ne sont pas tous les mêmes. La vie n’est pas une ligne droite et rester en équilibre ne signifie pas rester immobile. Tout change tout le temps, dans le monde, disait le poète. Et certaines choses retournent à un point central, restent là, semblant stagnantes, nous trompant à cet égard.

Rien n’est jamais arrêté. Et personne ne recule jamais. Mais c’est l’impression que nous avons toujours de nous. Se regarder n’est pas la tâche la plus facile au monde. J’ai rencontré une fille qui a failli mourir parce qu’elle avait un taux de cholestérol élevé, mais elle n’avait jamais passé d’examen. Un examen simple. Même découvrir un test sanguin est difficile.

Et si, lorsque nous ouvrons l’enveloppe, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas aussi sains, aussi inviolables et parfaits que nous le pensions? Et si la vérité était là, nue et crue, disant que nous sommes humains, faits de chair et d’os, et que nous sommes soumis à toutes sortes de conditions météorologiques? Et que nous avons mangé trop de choses qui ne peuvent pas être mangées?

Nous sommes constamment jugés, critiqués, analysés. Moi, chaque fois que je vais chez un nouveau médecin, j’entends toujours la même phrase dont j’ai besoin pour perdre du poids, hein. Comme si je ne le savais pas et que je ne me sentais plus assez coupable d’être ici dans le monde, étant quelque chose que les gens ne veulent pas être. Avoir quelque chose que les gens ne veulent pas avoir et, pire, en être entièrement responsable. Oui, nous sommes responsables de nous-mêmes. Et oui, nous devons faire certaines choses pour maintenir certaines normes. Mais ici, je parle à nouveau de modèles. Après tout, quelles normes devrions-nous suivre.

J’ai découvert ces jours-ci que je cherchais des modèles. Malgré tout, l’âge, la maturité et l’expérience, je me suis retrouvé à me comparer à un ami. Une comparaison basse, mesquine, complètement ignorante, mais qui, pour le moment, semblait parfaitement logique. J’ai même pleuré, car, bien sûr, j’ai perdu dans la comparaison.

Et à la fin je n’arrêtais pas de me demander à voix haute, presque en criant « Où est le manuel de survie dans le monde? » Je ne l’ai pas trouvé, j’ai fait beaucoup de recherches. Il n’y a pas de manuel en dehors de nous et non, nous ne nous trompons pas tout le temps.

Nous essayons simplement de souffrir le moins possible. Essayer d’être heureux, essayer de bien faire les choses, essayer de réaliser des rêves qui à 23 heures semblent impossibles. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau corps, moins de cholestérol (ou de triglycérides), un amour parfait, un beau fils et un bébé pour toujours. Une vie de théâtre, d’imagination, qui nous trompe en racontant une histoire qui n’est pas la nôtre.

Acceptez que nous ne soyons pas assez bons. Nous ne sommes pas bons pour des normes qui ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes peut-être pas la première place du championnat et, si nous y allons, ce ne sera que pour une période. Nous ne sommes pas dans une course d’obstacles en essayant de ne pas tomber et de nous casser la tête. Nous ne sommes pas ici pour être comme tout le monde.

Si vous êtes différent, même un peu (et ici tout le monde qui est différent pour une raison quelconque (religieuse, sexuelle, émotionnelle, psychologique, physique) entre, vous ne pouvez pas comparer. Parce que l’Univers vous a déjà envoyé pour être unique. Vous êtes déjà un être unique sur la planète, vous n’êtes pas venu compléter un schéma, vous êtes venu montrer qu’il est possible de faire autrement. Et si vous avez accepté ce défi, votre vie ne sera pas facile. La mienne ne l’est pas! Elle a l’air facile, mais elle est une complication quotidienne des sentiments, de la sérotonine, de la faim, de l’amour et du manque, de l’envie, de l’avidité, du chaos, du manque et des restes.

La vie est ce que nous en faisons. C’est ce qui nous libère, ce qui nous admet en tant qu’humains, ce qui nous rend uniques. Et oui, il se peut que personne au monde ne l’admette et ne vous donne un trophée. Mais nous ne sommes pas dans la vie pour gagner des médailles et les accrocher au mur, puis pour prendre notre retraite et aller vivre dans un ranch avec eux poussiéreux là-bas. Nous sommes vivants, les gens, pour nous remettre en question, pour contester ce qui nous dérange dans le monde et oui, pour nous déranger beaucoup. Il n’y a ni bien ni mal. Il y a ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas! Et seulement!

Si un éléphant dérange beaucoup de monde, il vaut mieux appeler le cirque!