Nous dépoussiérerons notre vieux skateboard grâce à la bande-annonce d’OlliOlli World

Nos commutateurs Nintendo se préparent à recevoir le battage médiatique après la bande-annonce d’OlliOlli World, diffusée il y a quelque temps sur Indie World.

Nous venons de profiter du dernier Nintendo Indie World, dédié à de nombreux titres indépendants à venir sur Nintendo Switch à l’avenir. Et l’une des nouvelles les plus intéressantes est la continuation d’une franchise bien-aimée. Comme le Bande-annonce d’OlliOlli World.

OlliOlli World est le nom du nouveau jeu Roll7 et est la continuation d’OlliOlli2, lancé en 2015. Six ans plus tard, nous pourrons enfin profiter de remonter à bord et de faire toutes sortes de cascades. Ici vous avez la bande-annonce affichée.

A cette occasion, on apprécie un changement évident par rapport à la section artistique, donnant un style plus comique. Depuis le studio, ils ont travaillé secrètement tout ce temps sur le projet, jusqu’à ce qu’ils aient enfin pu le révéler.

L’une des grandes inspirations était celle de la culture du skate lui-même, du street art et de toutes les influences qui entourent cette discipline. Les lieux créés sont même basés sur des scénarios de la vie réelle, tout en ajoutant une dose d’humour.

A cette occasion, OlliOlli World mettra en œuvre l’option de prendre plusieurs chemins à travers les niveaux, permettant la rejouabilité. Il y aura différentes missions secondaires et opportunités de faire des tours impossibles, nous permettant d’améliorer notre score.

La possibilité de personnaliser le personnage sera également disponible, avec différents équipements et accessoires. D’autre part, le jeu proposera une campagne solo complète avec plusieurs emplacements, des tonnes de niveaux, des missions secondaires, des défis et plus encore.

Enfin, vous pouvez créer et partager des niveaux générés par les utilisateurs en mode bac à sable, atteindre le sommet du classement et rivaliser avec vos amis. OlliOlli World sort cet hiver sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC, via Steam.