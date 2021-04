Nous continuerons à avoir une pénurie de consoles jusqu’en 2022

Une grande entreprise de composants informatiques prévient que la pénurie de consoles s’étendra jusqu’en 2022 et qu’elle pourrait s’aggraver.

Le début de la nouvelle génération de consoles a été marqué, principalement, par un seul mot: rareté. La pénurie de console comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X qui, couplées à une immense demande et à l’augmentation des ventes due à la pandémie, ont rendu la recherche d’une de ces consoles une mission impossible pour de nombreux acheteurs.

Et l’une des principales raisons en est la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Celui qui affecte la production de toutes sortes de produits électroniques grand public. Cette pénurie pourrait le rester jusqu’en 2022.

L’impact sur les ordres fermés depuis longtemps est limité. Jeune liuFoxconn, le plus grand fabricant mondial de composants électroniques, s’attend à une réduction de 10% de ses livraisons. Tout cela à cause de cette pénurie de semi-conducteurs, sans préciser la période exacte.

Dans un communiqué partagé par Asia Nikkei, le PDG Young Liu informe les investisseurs d’une prévision à la baisse pour les mois à venir: «L’approvisionnement des deux premiers mois du trimestre est toujours correct, car nos clients sont tous très importants, mais nous commencerons à voir des changements ce mois-ci«.

La liste des clients de Foxconn comprend des noms tels que Google, Microsoft et HP, ainsi que Apple. En plus d’être un élément clé de la production de l’iPhone. Et bien sûr, il produit également des composants pour Nintendo et Sony.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Liu dit que Foxconn s’attend actuellement à 10% de livraisons en moins à l’avenir. Même si « l’impact sur les ordres fermés depuis longtemps est assez limité«.

Pourtant, et citant des rapports d’agences extérieures, Liu affirme que la pénurie de semi-conducteurs durera jusqu’au deuxième trimestre de 2022.