Nous connaissons tous Eliza Fletcher

Eliza « Liza » Fletcher, 34 ans, a disparu après être allée faire du jogging à Memphis tôt vendredi matin. Les autorités disent que Henderson est sorti du véhicule et a poursuivi Fletcher jusqu’à ce qu’il la force à s’asseoir sur le siège passager vers 4 heures du matin vendredi. Après une journée de recherches intensives, le corps de Fletcher a été retrouvé le lundi 5 septembre derrière un duplex vacant.

C’est Eliza Fletcher.

Vendredi, elle s’est levée et a commencé sa journée comme la plupart. Elle est sortie courir. Elle était une coureuse accomplie et passionnée au niveau du marathon de Boston. Elle courait souvent le matin avant le travail. Elle est instutrice. C’est une mère. C’est une femme. Elle est chaque coureuse là-bas.

Les coureurs se lèvent souvent avant le soleil et partent alors qu’il fait encore nuit. Certains d’entre nous finissent alors qu’il fait encore nuit. Je ne cours pas en ville parce que ce n’est pas sûr ; Je conduis 12 miles jusqu’à un sentier. Il est généralement assez peuplé de coureurs et de cyclistes. Mais je porte toujours un couteau. Et du gaz poivré. Je garde ma musique basse. J’établis un contact visuel avec les gens.

Je publie ma position sur Facebook. Je laisse une note de ce que je porte. J’ai mis en place des alertes au cas où j’arrêterais de bouger. Je passe en revue les scénarios dans ma tête. Je sais que je me battrais comme un diable. Je note mentalement les endroits où les gens peuvent se cacher, où ils pourraient sauter, où ils pourraient m’entraîner. Je m’assure que je cours toujours quelque part avec de la lumière.

Je passe par des situations dans ma tête et j’essaie de me souvenir de tout ce que j’ai appris sur l’autodéfense. C’est une triste réalité mais c’est ma réalité. C’est une réalité pour beaucoup de femmes.

Courir devrait apporter la paix. C’est ma thérapie. Ça me vide la tête. Je réfléchis beaucoup à mes courses. Mais les deux derniers matins, mon anxiété et ma peur ont eu raison de moi. Je n’y suis pas allé. Je suis à mi-chemin de mon cycle d’entraînement de marathon, alors croyez-moi, j’en ai besoin, mais je ne pouvais tout simplement pas sortir.

Je voulais un bon résultat pour elle et sa famille, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Je prie pour sa famille, ses petits garçons et son mari. Ils doivent grandir dans un monde sans elle. Mon cœur se brise pour eux et pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers comme ça.

Je suis triste et je suis en colère que cela continue d’arriver. Nous connaissons tous Eliza Fletcher. C’est ta sœur, ta mère, ta femme, ta fille, ta meilleure amie.

Demain, je mettrai ma peur de côté et j’irai courir. Je commencerai avant que le soleil ne se lève. Mes miles demain seront pour Eliza. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais j’espère que cela ne se reproduira plus jamais.

Malheureusement, les dangers pour les coureuses sont réels. Je ne doute pas qu’elle le savait, mais elle s’est enfuie quand même.

Et moi aussi – pour elle.

Brandy Ciocon est une coureuse passionnée et contribue à YourTango.