Nous connaissons déjà les prix des versions hybrides rechargeables de l’Audi A3 Sportback

Le nouveau Audi A3 Sportback TFSIe est maintenant disponible en versions hybrides brancher 40 TFSIe et 45 TFSIe, et dans les deux cas on retrouve sous le capot un moteur à combustion interne plus un moteur électrique alimenté par une batterie qui lui permet d’être chargé en externe.

Sur la base des nouveaux hybrides Audi A3 Sportback brancher il y a le célèbre moteur essence 1,4 ch 150 ch combiné à une hélice électrique de 109 ch, une combinaison qui se traduit par une puissance maximale combinée de 204 ch dans le cas de la version 40 TFSIe et de 245 ch dans la variante 45 TFSIe.

Les mécanismes utilisés par les deux sont exactement les mêmes (la différence de puissance est expliquée exclusivement avec le Logiciel contrôle), mais si l’A3 Sportback 40 TFSIe annonce 7,6s à 0 à 100 km / h et 227 km / h, l’A3 Sportback 45 TFSIe n’a besoin que de 6,8s pour atteindre 100 km / h et atteint 232 km / h de vitesse maximale .

Les deux versions disposent d’une batterie lithium-ion de 13 kWh qui peut être rechargée avec une puissance maximale de 2,9 kW, ce qui prend environ cinq heures pour se recharger dans une prise domestique.

Quant à l’autonomie en mode 100% électrique, il est possible de parcourir jusqu’à 67 km (cycle WLTP) avec le 40 TFSIe et 63 km avec le 45 TFSIe. Il est possible de donner la priorité à la propulsion électrique et trois autres modes sont disponibles: «Auto Hybrid», «Battery Hold» (qui maintient la batterie à un certain niveau) et «Battery Charge» (qui permet de charger la batterie via moteur à combustion).

Ligne 45 TFSIe S: voir plus sportif

Disponible en standard, avec climatisation automatique à deux zones, interface avec compatibilité pour Android Auto et Apple CarPlay, phares à LED et système de charge de téléphone portable à induction, la ligne A3 Sportback 45 TFSIe S est présentée – départ usine – également avec certains éléments qui contribuent à souligner son caractère plus sportif, comme le design extérieur de la ligne S, les mâchoires de frein rouges, les vitres arrière assombries, les roues de 17 ″ et les inserts noirs. Dans l’habitacle, les sièges avant sport se démarquent.

En option, les deux versions peuvent équiper les phares Matrix LED de feux courbes dynamiques qui génèrent la forme d’un «E», symbole des modèles hybrides brancher de la marque Ingolstadt.

Tarification

Les nouveaux hybrides Audi A3 Sportback brancher sont déjà disponibles au France avec des prix à partir de 38 300 EUR pour le 40 TFSIe et de 40 107 EUR pour le 45 TFSIe.