Nous connaissons déjà les meilleurs joueurs du Real Madrid dans FIFA 22

Il en reste moins pour son lancement et nous apprenons plus de choses. Nous vous laissons la liste des meilleurs joueurs du Real Madrid dans FIFA 22.

Le FIFA 22 tant attendu est déjà au coin de la rue. Et comment pourrait-il en être autrement, de nouveaux détails sont révélés sur les moyennes des joueurs. Cette fois, nous vous apportons la liste des meilleurs joueurs du Real Madrid dans FIFA 22. Meringue attentionnée !

Nous connaissons la liste grâce à un tweeter du club blanc, qui partage les moyennes des 25 joueurs de l’équipe première de Carlo Ancelotti. Comme vous pouvez le voir, Mbappé n’est pas là, il est toujours au PSG et nous, les fans de Madrid, continuons à pleurer.

Ainsi, la liste est dirigée par un Courtois qui continue en état de grâce, stoppant tout ce qui lui est lancé. Benzema et Casemiro le suivent, s’affirmant comme les bastions blancs qui maintiennent l’équipe à son plus haut niveau. Plus bas, nous trouvons Toni Kroos et Luka Modric, qui commandent le milieu de terrain madrilène. Nous vous laissons la liste complète :

Moyenne des 25 joueurs du Real Madrid dans FIFA 22

Courtois : 89 Benzema : 89 Casemire : 89 Croissance : 88 Modrique : 87 Carvajal : 85 Danger : 85 Louanges : 84 Valverde : 83 Mendy : 83 Asensio: 83 Militaire : 82 Balle : 82 Isco : 82 Lucas Vazquez : 81 Nacho : 81 Marcelo : 80 Vinicius : 80 Rodrygo : 79 Jovic : 79 Camavinga : 78 Ceballos : 77 Lunin : 74 Mariano : 75 Vallejo : 75

C’est tout pour l’instant, coupable. Bien entendu, nous vous informerons de toute l’actualité de FIFA 22 ici. Vous savez déjà que pour gagner nos amis, le meilleur moyen est de se préparer à les humilier et de les faire briser leur commandement contre le mur. Alors on va rire malicieusement pendant qu’on marque le huitième but avec Vallejo.