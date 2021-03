Nous connaissons déjà la résolution et les cadres de Ninja Gaiden Master Collection

La résolution et les cadres de Ninja Gaiden Master Collection répondent aux attentes. Le fils prodigue de Team Ninja va à 1000 merveilles.

L’été prochain, il sera temps d’affûter le ninjato et de s’habiller en shinobi, puisque Ryu Hayabusa est en route pour les magasins. Annoncée en janvier dernier, cette compilation des 3 Ninja Gaiden d’il y a deux générations sera disponible en juillet sur toutes les plateformes. Et parmi ceux actuels, nous pouvons dire que Team Ninja a confirmé le résolution et cadres de Ninja Gaiden Master Collection.

Après avoir filtré le magasin Microsoft selon lequel Ninja Gaiden Master Collection passerait à 4K et 60 FPS sur les consoles Xbox, le studio japonais a confirmé maintenant les performances du jeu dans toutes ses versions améliorées.

Que ce soit dans les critiques de la dernière génération, PS4 Pro et Xbox One X, comme dans les consoles de prochaine génération, Ninja Gaiden Master Collection fonctionnera à 4K et 60 FPS. Et oui, cela inclut également la nouvelle Xbox Series S, même si elle n’est pas présentée comme une console 4K.

Bien sûr, il semble que la résolution ne sera pas fixe, mais sera dynamique sur la console. Dans son article, Team Ninja indique qu’il est « possible » que la résolution et le FPS diminuent temporairement pendant le jeu, en fonction de l’action affichée à l’écran.

Bien sûr, les joueurs sur PC pourront également profiter de la compilation à des résolutions 4K avec 60 FPS, à condition de disposer d’un ordinateur capable de le faire.

Il est à noter que ce n’est pas le premier jeu qui confirme une performance similaire sur Xbox Series S.Ce mois, il a été confirmé que Outriders ira en 4K et 60 FPS sur Xbox Series S. Mais revenons aux aventures de Ryu Hayabusa, nous rappelez-vous que la date de sortie de The Ninja Gaiden Master Collection est le 20 juin 2021 sur toutes les plateformes.