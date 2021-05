Nous connaissons déjà la date de sortie de Dying Light 2

Techland partage le gameplay, les détails et jusqu’à la date de sortie de Dying Lihgt 2, leur expérience de zombie parkour.

Il a fallu attendre ce moment, mais finalement Techland a dévoilé le Date de sortie de Dying Light 2 . De plus, il a montré un gameplay vidéo complet où il explique en détail à quoi ressemble le monde des jeux vidéo et sa jouabilité.

Bien sûr, à bien des égards, ce sera un jeu de continuité. Mais il comprend également de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour peaufiner la formule du titre de zombie original bien-aimé. Dying Light 2 sera entre nos mains le 7 décembre et fera ses débuts sur PS4, PS5, Xbox One, Series S | X et PC.

Comme expliqué par les responsables, les événements survenus dans DL2 ont lieu 20 ans après l’original. Vous n’avez pas besoin d’avoir joué à celui-là pour comprendre l’histoire d’Aiden. Un protagoniste à la recherche d’un parent pour l’aider à se souvenir de son propre passé.

Bien sûr, l’une des principales nouveautés du jeu est la possibilité de définir le monde autour d’Aiden par des décisions.

C’est pourquoi dans la Cité (sans plus de détails) qui sert de toile de fond à la campagne regorge de factions qui s’affrontent, comme les Nightrunners. Apparemment, il sera possible de faire équipe avec certains d’entre eux et même de distribuer des ressources de base à volonté.

Avec cela, nous allons permettre à certains quartiers d’avoir de l’éclairage tandis que d’autres sont éteints, par exemple. En parlant de cela, l’heure de la journée restera un facteur important.

Les zombies (ou plutôt les personnes «infectées») prennent le dessus sur la nuit en termes de nombre et de force. Il existe de nouveaux archétypes et des méthodes pour les tenir à distance (rayons UV, différents types d’armes et un système de combat raffiné).

Ces personnages iront au niveau du sol, ce qui signifie que les survivants doivent aller plus sur les toits, où les plantes fleurissent et les ponts relient un bâtiment à un autre. D’autre part, la société basée en Pologne a expliqué que le monde du jeu est divisé en deux régions distinctes avec plusieurs zones à visiter.

La verticalité, comme vous pouvez le voir, joue un rôle clé. Pour répondre aux besoins du joueur, le nombre de mouvements exécutables a été augmenté à plus de 3000, soit le double du nombre présent dans le premier.