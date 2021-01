Nous, conducteurs du 21e siècle, sommes privilégiés

À une époque où la nostalgie semble être l’un des sentiments «à la mode» (voir l’exemple des fameuses soirées «Revenge of the 90’s»), je me suis retrouvé à réfléchir il y a quelques jours à ce qui suit: les pilotes actuels sont privilégiés authentiques.

Bien sûr, nous pouvons même regarder les voitures classiques et admirer nombre de leurs caractéristiques et particularités, cependant, la grande majorité d’entre nous ne sait pas ce que c’était de les conduire au quotidien.

Il y a 30 ans, il y avait de nombreux modèles sur le marché qui recouraient encore au verre manuel et renvoyaient la radio simple à la liste des options, et il y avait aussi ceux dans lesquels il fallait «fermer l’air» pour enrichir le mélange air / carburant.

De plus, des équipements de sécurité tels que airbag ou l’ABS était un luxe et l’ESP n’était guère plus qu’un rêve d’ingénieur. Quant aux systèmes de navigation, ils se résumaient à une carte ouverte sur le capot.

Or, contrairement à ces temps simples et austères, aujourd’hui la grande majorité des voitures présentent aux conducteurs des équipements tels que climatisation, système de navigation et même des systèmes qui promettent déjà une conduite (presque) autonome!

Trois tableaux de bord, tous de modèles Fiat. Le premier appartient à une Fiat 124…

En plus de tout cela, nous avons des caméras et des capteurs qui nous aident à manœuvrer les plus gros modèles du marché, des systèmes qui nous bloquent et même garent notre voiture seul – ils me rappellent un professeur que j’avais qui voulait de telles possibilités et, sachant que j’aimais les voitures, je me suis demandé en plaisantant quel jour cela serait possible.

Offre pour tous les goûts

À une époque où tout véhicule utilitaire parcourt 150 km / h «sans transpiration», emmène quatre passagers confortablement et en toute sécurité et offre plus d’espace que de nombreux modèles du segment C d’il y a 20 ans, nous avons aujourd’hui plus d’options de moteurs que jamais.

Il y a 25 ans, c’était du diesel ou de l’essence. Aujourd’hui, nous pouvons ajouter à ces différents niveaux d’électrification, du hybride doux, hybrides et hybrides brancher. On peut même se passer du moteur thermique et opter pour un moteur 100% électrique!

L’un des moteurs de la première génération de la BMW Série 3.

Quel que soit le moteur que vous choisissez, il est plus puissant que ses prédécesseurs; en même temps qu’il dépense moins de carburant, a des intervalles d’entretien plus longs et, soyez étonné, il fait tout cela avec moins de cylindrée et encore moins de cylindres (un authentique «Columbus Egg»).

Mais il y a plus. Si il y a 20 ans il était encore habituel de voir des voitures (principalement nord-américaines) avec des boîtes automatiques à quatre rapports, aujourd’hui les boîtes automatiques à sept, huit et neuf rapports sont de plus en plus courantes, les CVT ont conquis leur espace et même La boîte manuelle «vieille dame» est devenue «intelligente».

Est mieux? Ça dépend…

Si, d’une part, c’est bien d’avoir des voitures qui nous permettent d’éviter des amendes pour parler au téléphone portable, qui nous maintiennent «en ligne», assurent la distance de sécurité et même suppriment le «fardeau» de marcher sur le démarreur », sinon.

Plus la voiture évolue, moins le conducteur semble connecté dans tout l’acte de… conduire. De plus, de nombreux conducteurs semblent malheureusement convaincus que la conduite entièrement autonome est déjà une réalité et se retrouvent trop confiants dans tous les «anges gardiens» de leur voiture.

Entre ces deux intérieurs de la Mercedes-Benz Classe C sont séparés d’environ 25 ans.

Des solutions à ces deux problèmes? Le premier est résolu avec quelques promenades au volant de voitures classiques, non pas quotidiennement, mais lors de journées spéciales où il est possible de profiter de toutes ses qualités (et il y en a beaucoup) sans avoir à se soucier de ses «caractéristiques».

Le deuxième problème, par contre, je pense qu’il n’est résolu qu’avec une plus grande sensibilisation des conducteurs et, peut-être, avec des mesures plus punitives de la part des autorités.

Cela dit, oui, nous avons fini par être vraiment privilégiés, car aujourd’hui nous pouvons non seulement profiter du confort, de la sécurité et de toutes les autres qualités des voitures modernes, mais nous pouvons profiter du caractère plus prononcé de ses prédécesseurs.