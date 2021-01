Nous avons utilisé ToonMe pour transformer les VIP en personnages Pixar

C’est à nouveau cette période de l’année: un nouveau filtre est devenu viral et fait son apparition dans les histoires des utilisateurs et des influenceurs sur Instagram, où ces derniers jours, les images de selfie transformées en version cartoon se sont multipliées. C’est le filtre mis à disposition par l’application ToonMe, effectivement déjà disponible depuis un certain temps sur les boutiques numériques mais est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours précisément parce qu’un influenceur a dû le découvrir en publiant ses clichés retouchés. Et à partir de là, comme FaceApp l’a déjà enseigné à plusieurs reprises, la route pour se propager comme une traînée de poudre est très rapide. Nous avons également utilisé ToonMe pour transformer les VIP dans leurs versions Pixar, c’est ainsi qu’ils sont.

Comme déjà fait à l’occasion de la viralité d’un filtre Snapchat, cette fois aussi nous avons choisi une sélection de personnages italiens et étrangers à transformer en leurs versions Pixar. Pour l’Italie, le toujours princier se démarque Chiara Ferragni, le sympathique Pippo Baudo et Rovazzi, qui dans sa version cartoon ressemble à un méchant parfait dans un film d’animation. Fedez a l’air parfait pour être la star d’un film Disney, tout comme les versions Pixar de Favij et Totti. Très sympa aussi Sfera Ebbasta et Ghali, que l’on verrait bien dans leurs souliers en accompagnement musical dans un film d’animation.

Quant à l’étranger, Donald Trump maintient cet air de méchant qui est finalement vaincu, tandis que Biden semble être la représentation parfaite du président calme et capable. Bref, ce que nous espérons peut nous attendre dans les années à venir. De retour en Europe, si d’une part là-bas reine Elizabeth perd beaucoup de ses rides de 90 ans, Meghan Markle est à nouveau une belle princesse, même sous son apparence caricaturale. Pour utiliser ce filtre vous-même avec vos selfies, téléchargez simplement l’application ToonMe (vous pouvez la trouver sur ce lien pour iPhone et Android) et suivez les instructions.