« Nous avons un niveau de malware sur le Mac que nous ne trouvons pas acceptable » – Apple reconnaît le problème et le compare à iOS

«Il n’y a pas de virus dans les Mac» est l’un des mythes qui s’est le plus répandu au cours des deux dernières décennies. S’il est vrai que les logiciels malveillants ne sont pas aussi courants que dans Windows, ils se produisent de plus en plus. À tel point que le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, déclare que a atteint des niveaux inacceptables. Bien sûr, comme argument pour défendre le système iOS fermé.





Dans la journée d’hier, Craig Federighi a pris la parole pour témoigner dans l’affaire antitrust d’Apple et d’Epic Games. Comme nous l’avons déjà vu, le problème est en arrière-plan et Epic Games a poursuivi Apple en justice pour ne pas lui avoir permis d’utiliser sa propre plate-forme de distribution sur iOS. Le procèsquel que soit le résultat, laisse des déclarations intéressantes.

« Quelques membres de ma famille ont été infectés par des logiciels malveillants sur leur Mac »

La stratégie de Craig Federighi lors de la déclaration a été de mettre en évidence les avantages de sécurité du système iOS fermé. En d’autres termes, utiliser la sécurité comme argument en faveur de ne pas ouvrir le système d’exploitation afin que d’autres puissent directement distribuer des applications et des services sans passer par le système de révision d’Apple et son App Store.

À un certain moment de la déclaration, le juge a demandé à Craig Federighi pourquoi il n’y avait pas plusieurs magasins sur iOS comme sur le Mac. La réponse de Craig était quelque peu surprenante, révélant qu’il y a un manque de sécurité important sur le Mac par rapport à iOS. Avec cela, il a fait valoir que s’ils étaient tout aussi tolérants dans iOS, la sécurité serait également compromise et encore plus parce qu’il s’agit d’un système beaucoup plus utilisé.

Dans ses propres mots:

«iOS a fixé une barre considérablement plus élevée pour la protection des clients. Le Mac ne remplit pas cette barre aujourd’hui. Et cela malgré le fait que les utilisateurs de Mac téléchargent intrinsèquement moins de logiciels et sont soumis à une base d’attaquants beaucoup moins motivés financièrement. Si vous avez pris Mac techniques de sécurité et les appliquer à l’écosystème iOS, avec tous ces appareils, toute cette valeur serait exploitée à un degré dramatiquement pire que ce qui se passe déjà sur le Mac. Et comme je le dis Aujourd’hui, nous avons un niveau de malware sur le Mac que nous ne trouve pas acceptable et est bien pire que iOS. «

Craig Federighi a fait d’autres comparaisons, affirmant par exemple que jeOS est une plate-forme que même les enfants et les bébés peuvent utiliser comme c’est sûr. Au contraire, il a déclaré que dans macOS, cela ne se produisait pas et même ses proches avaient reçu des logiciels malveillants.

La chose intéressante à propos de la déclaration est qu’elle peut atteindre se heurtent directement à ce qu’Apple a toujours promis dans son écosystème: la sécurité et la confiance. Sur le site Web d’Apple, lorsqu’ils parlent de sécurité dans macOS, ils disent: « Téléchargez des applications en toute sécurité depuis l’App Store ou Internet. » Ou par exemple que «lorsque vous installez des applications Internet sur votre Mac, Gatekeeper s’assure qu’Apple a vérifié la sécurité des logiciels malveillants avant de les exécuter pour la première fois».

Via | Bloomberg