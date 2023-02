Nous avons un fantôme : le casting du film Netflix

in

NETFLIX

David Harbour joue dans We Have a Ghost sur Netflix. C’est le casting du film le plus regardé sur la plateforme de streaming en ce moment.

©NetflixDavid Harbour joue dans Nous avons un fantôme.

Une grande sortie a été classée comme le film le plus regardé de la journée en Netflix. Il s’agit de nous avons un fantômela bande écrite et réalisée par Christophe Landon qui a comme protagonistes une figure de choses étranges et un héros de l’univers cinématographique Marvel. Qui est qui au casting de ce nouveau tube ?

+ De quoi s’agit-il Nous avons un fantôme sur Netflix

nous avons un fantômele nouveau film Netflix, est basé sur l’histoire intitulée Ernest de Geoff Manaugh. Le synopsis officiel du film explique : «La famille de Kevin devient une sensation médiatique du jour au lendemain pour avoir trouvé le fantôme Ernest dans leur nouvelle maison. » Et il ajoute : « Mais quand Kevin et Ernest enquêtent seuls sur son mystérieux passé, ils deviennent la cible de la CIA.”.

+ Qui est qui dans We Have a Ghost sur Netflix

– David Harbour est Ernest

Une des clés de Nous avons un fantôme -comme il est intitulé à l’origine- pour devenir un hit sur Netflix était sa distribution charismatique. Ses membres comprennent port de davidl’acteur qui donne vie à Ernest. L’interprète a acquis une reconnaissance mondiale avec sa performance dans choses étranges. Ses autres projets incluent Nuit violente, Hellboy et Veuve noirequi a ouvert les portes à des éclairs.

Jahi Winston comme Kevin Presley

Dans le rôle principal de nous avons un fantôme ça brille aussi Jahi Winstonle jeune homme qui personnifie Kévin Presley. Cet adolescent semble d’abord découragé à l’idée de s’installer dans une maison délabrée, jusqu’à ce que sa vie bascule lorsqu’il découvre Ernest dans le grenier. Dans la filmographie de l’acteur, des productions telles que Tout suce ! et Charme des rois de la ville.

-Anthony Mackie dans le rôle de Frank Presley

Un autre des personnages transcendantaux de cette fiction est celui de Franc, le père de Kévin. Cet homme, entendant parler d’Ernest, y voit une opportunité de gagner de l’argent et poste la première vidéo sur internet qui parvient à devenir virale. Derrière ce papier se cache Anthony Mackie, le nouveau Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. Ils sont tous rejoints Tig Notaro dans le rôle du Dr Leslie Monroe, Erica Ash dans Melanie Presley et Jennifer Coolidge dans Judy Romano.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?