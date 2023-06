Nous avons toujours eu des pétroliers et des méthaniers. Maintenant nous avons X : il transporte littéralement de l’électricité

Qu’il y ait d’énormes navires traversant les océans avec des réservoirs pleins de pétrole brut ou de gaz naturel liquéfié ne surprend plus personne, mais… Et si au lieu de combustibles fossiles, ce qu’ils déplaçaient d’un port à l’autre étaient des batteries chargées de panneaux solaires ou d’éoliennes , l’énergie collectée, par exemple, dans une centrale photovoltaïque et rejetée dans une ville à des centaines de kilomètres ? Cela peut sembler une idée curieuse, mais le fabricant japonais PowerX est convaincu qu’il a du potentiel et est prêt à le poursuivre. C’est pourquoi il a conçu le vaisseau X.

Son objectif : faire évoluer le concept de tanker.

C’est quoi ce truc « Battery Tanker X » ? Un navire particulier conçu avec un objectif pas beaucoup plus conventionnel : déplacer l’énergie verte d’un point de l’océan à un autre. Dans ce but, son promoteur, la société japonaise PowerX, a imaginé un tanker équipé de 96 batteries LFP (2,5 MWh) qui lui permettent de stocker une charge équivalente à 241 MWh d’énergie propre.

Ses promoteurs la revendiquent comme une initiative pionnière, « la première citerne de batterie dans le monde » conçu pour connecter les réseaux, les îles et les nations. « Il transporte des gigawattheures d’électricité à travers les océans, envoyant l’énergie excédentaire à ceux qui en ont besoin », souligne PowerX, qui insiste sur l’idée clé de son projet : la redistribution, possibilité de réunir producteurs et consommateurs « Il y a beaucoup d’énergie éolienne, solaire et thermique, mais pas là où les gens en ont le plus besoin ».

Mais… Et quel est son but ? Celui-là même, celui d’amener l’énergie verte des points où elle est produite vers d’autres où elle est demandée. Évidemment il existe d’autres options au-delà d’un tanker avec une centaine de batteries, comme des pipelines sur le fond marin, mais PowerX défend les avantages de son idée.

« Les océans peuvent être profonds, avec une activité sismique, et la pose d’un câble sous-marin n’est pas toujours idéale. Le Battery Tanker peut connecter des sources d’énergie à travers les océans », explique la société basée à Tokyo. Il parle d’expérience : le Japon est un pays entouré d’eau profonde et sujet aux tremblements de terre.

Qu’est-ce que l’entreprise soutient? « La solution embarquée résout des problèmes tels que les longs temps d’arrêt causés par les pannes et les réparations des câbles sous-marins, ainsi que les coûts élevés associés aux sous-stations et aux connexions à très haute tension », souligne-t-il. En plus de profiter, par exemple, du surplus d’électricité produite à partir de sources renouvelables, ses promoteurs assurent que des cargos permettraient le déploiement de parcs au large dans les zones où il est désormais difficile d’installer des câbles.

Qui est derrière le projet ? PowerX, une société basée au Japon qui, bien sûr, n’est pas impartiale en matière de redistribution d’énergie. Créée en 2021, elle se consacre à la production de systèmes de stockage et de transfert d’énergie et de bornes de recharge pour véhicules. Comme il le souligne Nouvel Atlas Il a des usines de batteries, il serait donc favorisé si sa nouvelle idée allait de l’avant.

La société a déjà avancé qu’au cours du troisième trimestre, elle établira une nouvelle société, Ocean Power Grid, qui se concentrera spécifiquement sur les activités de transport d’énergie par mer avec des pétroliers pour le transport de l’énergie. « Il sera responsable de la propriété, de la vente et de l’exploitation des navires-batteries au Japon et à l’étranger », avance la société. Pour l’instant, et bien qu’elle soit à la recherche de partenaires, elle a signé un protocole d’accord avec Kyushu Electric Power et la ville de Yokohama pour s’orienter vers le transport maritime.

Infographie montrant à quoi ressemble Battery Tanker X.

Et comment est le bateau ? Ses promoteurs affirment que X sera le premier navire du genre, un pétrolier conçu pour transporter de l’énergie propre dans des batteries et une propulsion électrique. Bien que la compagnie souligne que sa proposition est « évolutive » et adaptable aux « exigences de mission », elle travaille déjà sur un premier navire, le Battery Tanker X. Le navire sera assemblé à Imabari, dans le sud du Japon, et devrait être prêt pour sa première expédition test, si tout se passe bien, en 2026.

En attendant son lancement, l’entreprise a déjà dévoilé les clés de sa fiche technique. Le Battery Tanker X aura une longueur de 140 mètres avec un bau de 18,6 et un tirant d’eau de 6 m. Son tonnage brut sera de 800 MT. Avec les batteries actuelles, le navire pourra parcourir jusqu’à 300 kilomètres, bien que la société soit convaincue qu’à mesure que sa densité augmente, elle pourra atteindre de plus grandes distances. « Il pourra transporter plus d’énergie sur de plus longues distances », souligne-t-il.

Et les piles ? L’entreprise précise que le système de batterie qu’elle utilise repose sur sa conception brevetée avec des cellules de batterie au lithium fer phosphate (LFP), « sûres, fiables et qui garantissent une durée de vie utile de plus de 6 000 cycles », souligne-t-elle.

Une autre des vertus de sa proposition qui se démarque est le caractère évolutif : « Il permet l’installation de batteries supplémentaires pour créer des navires de transport électriques plus grands, comme le Power Ark 1000, voire plus grands pour répondre aux exigences de missions spécifiques. » Les batteries seront fabriquées dans la préfecture d’Okayama et elle s’attend à les avoir d’ici la mi-2024.

Comment envisagez-vous l’avenir ? « Historiquement, les densités de batteries ont augmenté et les prix ont régulièrement diminué. Au fil du temps, l’économie de la fourniture d’électricité s’améliorera », déclare PowerX : « Alors que les densités de batteries augmentent et diminuent les coûts, Battery Tanker transférera plus d’énergie sur de plus longues distances plus efficacement. »

Ce n’est pas le seul aspect auquel ses promoteurs ont pensé. Ils se sont également penchés sur d’autres infrastructures pouvant contribuer à la viabilité de leur modèle : centrales thermiques ou nucléaires à la retraite, installations qu’ils proposent d’adapter pour fonctionner comme des « ports de liaison ». « On estime que d’ici 2060, plus de 1 000 centrales thermiques seront démantelées dans le monde, créant des opportunités d’utiliser l’infrastructure existante pour connecter l’Arche de puissance », indique-t-il. Profiter de ces installations réduira les coûts initiaux.

