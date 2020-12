Nous avons testé les nouveaux HyperX Cloud Buds, ces écouteurs supra-auriculaires pour les joueurs en valent-ils la peine?

Des écouteurs à collier, pour les joueurs? Il en va de même pour les HyperX Cloud Buds.

HyperX est l’une des marques spécialisées dans accessoires et périphériques le jeu mieux connu dans le secteur, fonctionnant comme une division spéciale au sein du géant de la technologie Kingston, le plus grand fabricant indépendant de mémoire informatique au monde.

Avec ces informations d’identification, il est normal que ces dernières années, les produits HyperX aient conquis le marché, et plus encore une niche en plein essor comme celle de le jeu, qui, année après année, atteint des sommets historiques. Ainsi, depuis le début des années 2000, la marque développe différentes lignes de produits orientées vers l’électronique grand public et en particulier à l’informatique, étant l’un des principaux choix à la fois joueurs à partir de passionnés de technologie.

Et comme rien d’autre, mais dans 45Secondes.fr nous flippons, nous avons testé pendant quelques semaines l’une des versions les plus singulières d’HyperX, les Cloud Buds, certaines casque sans fil à bandoulière le jeu à mi-chemin entre le casque haut de gamme Xiaomi Mi Collar et le OnePlus Bullets Wireless 2 ou le Huawei FreeLace.

HyperX Cloud Buds – Fonctionnalités complètes

HyperX Cloud Buds spécifications Poids 27,5 grammes Connectivité USB Type C, Bluetooth 5.0, portée de connexion jusqu’à 10 mètres Autonomie Jusqu’à 10 heures Du son Son HyperX avec haut-parleurs de 14 mm, réponse en fréquence de 20 à 20 kHz Autres Bouton multifonction et microphone intégrés, comprend 3 paires de coussinets d’oreille et un sac de transport

Conception ergonomique à l’épreuve des joueurs

Dès que nous les sortons de la boîte, nous remarquons que nous sommes des écouteurs qui entrent par les yeux. Avec un câble coloré rouge qui nous rappelle énormément le modèle OnePlus susmentionné, les HyperX Cloud Buds rendent justice au profil joueur De la marque.

Concernant le câble, il faut souligner qu’il a un épaisseur considérable et un revêtement en caoutchouc, il est donc livré avec un résistance impeccable et anti-enchevêtrement: vous pouvez les tordre dans votre poche ou sur le mini sac de voyage qui incluent qu’ils tiendront le type comme peu d’autres. Bien sûr, ne vous laissez pas emporter par les apparences car nous sommes face à des écouteurs qui ils ne sont pas étanches.

Sinon, le conception Les HyperX Cloud Buds jouent en faveur de confort et ergonomie, notamment grâce au fait qu’il est livré avec trois paires de coussinets interchangeables et la forme et la disposition de ses commandes, qui, situées sur le côté gauche, sont parfaites pour droitier et les personnes aux «grandes mains».

Comme avec de nombreux autres écouteurs à bandoulière, le câble est livré avec un forme spéciale qui s’adapte au cou de l’utilisateurtandis que les coussinets d’oreille en silicone des Cloud Buds ont un design exclusif qui permet théoriquement un meilleur ajustement. A ce stade, j’insiste sur le « en théorie » car même si ces pads incluent un forme spéciale (plus plat que d’habitude), dans mon cas personnel Je n’ai pas remarqué de confort différentiel ni un meilleur ajustement que d’autres modèles similaires.

En fait, lorsque je sortais faire du sport avec les HyperX Cloud Buds, ils finissaient presque toujours par se détacher de mes oreilles. De même, à moins que vous n’augmentiez le volume au maximum, les pads n’offrent pas une bonne isolation phonique, un détail un peu décevant si l’on considère que ce sont des écouteurs pour le jeu.

Un autre point négatif de la conception serait que, bien que le clavier est parfaitement situé et comprend des reliefs très pratiques (croyez-moi, c’est toujours sous-évalué), des détails un peu plus « premium » manquent, comme la partie des casques n’étant pas tout en plastique ou par exemple l’absence de fonctions différentielles telles que système magnétique du Huawei FreeLace ou du OnePlus OnePlus Bullets Wireless 2. Dans tous les cas, étant un casque conçu pour jouer pendant de nombreuses heures, le faible poids du plastique finit par jouer en faveur de la commodité: J’ai porté les écouteurs pendant 8 heures d’affilée, et comme si rien.

Enfin, quelque chose qui oui je l’ai trouvé très intéressant est-ce qu’avec une courte pression sur le bouton d’alimentation, les écouteurs nous informent de quel est votre niveau de batterie. Une fonctionnalité plus utile qu’il n’y paraît et qui m’a sauvé plus qu’une déception avec la batterie.

Ses autres atouts: plus qu’une batterie et une connectivité correctes

Même sans atteindre les chiffres de la concurrence la plus directe, les HyperX Cloud Buds offrent une solide autonomie, dans mon cas, environ 12 heures de lecture de musique via Spotify. En ce qui concerne la charge, cela se fait via une connexion USB-C en un peu plus de quelques heures.

Concernant sa connectivité, il faut dire que ce sont des écouteurs conçus pour jouer, donc ils sont compatibles à la fois avec votre mobile et votre console préférée. Pour le reste, les connecter et les déconnecter aux différents appareils est quelque chose qui se fait dans quelques secondes et avec un confort total.

Et qu’en est-il du son? Eh bien, honnêtement, cela répond largement aux attentes, mais ce n’est pas quelque chose d’extraordinaire au point de consacrer sa propre section. Bien sûr, les HyperX Cloud Buds se distinguent des écouteurs les moins chers du marché grâce à leur « Son HyperX de haute qualité », qui provient de l’aptX HD de Qualcomm. En d’autres termes: Son défini et clair, pas de distorsion, basses légèrement améliorées… Ce que l’on attend d’un casque à 60 euros.

Au niveau du microphone, il y a un bon dépend de si vous parlez à l’intérieur ou à l’extérieur. Dans mon cas, je n’ai pas utilisé le microphone pour les jeux mais pour les appels, et le résultat a été que pendant à la maison ma voix est limpide, dans la rue, il est facile pour le vent de gêner votre conversation.

Même ainsi, si vous cherchez un casque pour jouer à la maison ou en télétravail, son microphone omnidirectionnel haute fréquence vous offrira, sans aucun doute, un résultat exceptionnel.

Les HyperX Cloud Buds valent-ils la peine d’être achetés? Combien ça coûte?

Après les avoir testés à fond, il est incontestable que Les HyperX Cloud Buds ne sont pas les écouteurs parfaitsCependant, ils peuvent être un achat plus que réussi pour joueurs avec des besoins très spécifiques.

Alors qu’au niveau du rapport qualité-prix, il peut y avoir d’autres options clairement plus intéressantes, nous ne pouvons pas ignorer profil « gamer » de ces écouteurs HyperX. Si tout d’abord vous recherchez des écouteurs confortables que vous pouvez porter pendant des heures pendant vos sessions de jeu Et qu’ils vous servent également à jumeler avec votre mobile, pour leur prix, ils sont, au moins, une option intéressante.

Vous pouvez acheter des HyperX Cloud Buds sur Amazone pour 59,99 euros ou sur le site d’HyperX pour un peu plus de 60 euros.

