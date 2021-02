Nous avons testé le Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Life de 122 ch. Avons-nous besoin de plus?

Sachant que les consommateurs «fuient» généralement les versions de base, la version Life revêt une importance particulière dans le cadre du succès Volkswagen Tiguan.

Version intermédiaire entre la variante la plus simple «Tiguan» et le haut de gamme «R-Line», lorsqu’elle est combinée avec le 2.0 TDI dans la variante 122 ch avec une transmission manuelle à six vitesses, le Life level se présente comme une proposition très équilibrée .

Cependant, compte tenu des dimensions du SUV allemand et de son aptitude familière, n’est-ce pas le 122 ch qui dit quelque chose de «court»? Pour le savoir, nous l’avons mis à l’épreuve.

Simplement Tiguan

Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, Tiguan reste fidèle à la sobriété qui en est caractéristique, et, à mon avis, cela devrait rapporter des dividendes positifs à l’avenir.

Après tout, les formes plus «classiques» et sobres ont tendance à mieux vieillir, ce qui est un facteur qui peut influencer la valeur de récupération future du SUV allemand, ce qui arrive avec d’autres propositions de Volkswagen.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

La robustesse est une constante à bord du Tiguan.

En ce qui concerne des sujets tels que l’espace ou la robustesse de l’assemblage et la qualité des matériaux, je prends la parole de Fernando pour moi en testant le Tiguan le moins cher que vous puissiez acheter: bien qu’il ait été lancé à l’origine en 2016, Tiguan reste une référence du segment dans ce chapitre.

Et le moteur, n’est-ce pas?

Eh bien, s’il est arrêté, le Tiguan testé par Fernando et celui que j’ai testé sont pratiquement les mêmes, dès qu’on «donne la clé», les différences deviennent rapidement évidentes.

Pour commencer, le son. Bien que l’habitacle soit très isolé, le cliquetis typique des moteurs diesel (que je n’aime même pas, comme vous devriez le savoir si vous lisez cet article) finit par se faire sentir et nous rappelle qu’il y a devant un 2.0 TDI et non un 1.5 TSI.

Déjà en cours, c’est la réponse des deux moteurs qui sépare ces Tiguan. C’est que si dans le cas de la variante essence les 130 ch semblaient un peu «justes», en Diesel, fait intéressant, les 122 ch inférieurs semblent être suffisants.

Bien sûr, les performances ne sont pas balistiques (et ce n’était pas prévu), mais grâce au couple plus élevé – 320 Nm contre 220 Nm – qui est disponible à 1600 tr / min et jusqu’à 2500 tr / min, nous pouvons pratiquer une conduite détendue sans avoir à recourir à excès de la boîte manuelle bien décalée et lisse de six rapports.

Même avec quatre personnes à bord et (beaucoup) le 2.0 TDI n’a jamais refusé, répondant toujours avec de bonnes performances (compte tenu du poids de l’assemblage et de la puissance du moteur, bien sûr) et, surtout, une consommation modérée.

En conduite normale, ils marchaient toujours entre 5 et 5,5 l / 100 km et quand j’ai décidé d’emmener Tiguan au «pays de Guilherme» (alias, Alentejo) et axé sur une conduite plus économique (sans cuisson, mais respectant les limites de vitesse de nos ressortissants) j’ai atteint des moyennes de… 3,8 l / 100 km!



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Une bonne garde au sol et des pneus plus hauts confèrent au Tiguan une polyvalence agréable.

C’est allemand, mais ça a l’air français

Dans le chapitre dynamique, ce Tiguan est la preuve que les roues plus petites et les pneus à profil plus large ont aussi leur charme.

Comme Fernando l’a mentionné, lorsqu’il a testé l’autre Tiguan avec des roues de 17 pouces, dans cette combinaison, le SUV allemand a une marche et un niveau de confort qui semblent… français. Malgré cela, ses origines disent «présent» chaque fois que les courbes arrivent. Sans être passionnant, Tiguan est toujours compétent, prévisible et sûr.

Dans ces situations, Tiguan a un bon contrôle des mouvements du corps et une direction précise et rapide. Moins positif dans ces situations est l’absence de plus grand soutien latéral offert par les sièges simples (mais confortables) qui équipent la version Life.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Bien construit, spacieux et au look sobre, le Volkswagen Tiguan se présente dans cette variante Life avec le moteur 2.0 TDI de 122 ch et la boîte manuelle comme l’une des propositions les plus équilibrées du segment.

La fourniture d’équipements est déjà tout à fait raisonnable (tout ce dont nous avons normalement besoin est là, y compris tous les «anges gardiens» électroniques) et le moteur permet une utilisation détendue et, surtout, économique.

Existe-t-il des SUV à moteur diesel et plus performants? Il existe même des versions Tiguan de 150 ch et 200 ch de ce moteur.

De plus, du fait de notre fiscalité, cette option Diesel fait désormais face à de nouveaux types de concurrents, à savoir le Tiguan eHybrid (hybride brancher). Bien qu’il soit toujours environ 1500-2000 euros plus cher, il offre plus du double de la puissance (245 ch) et 50 km d’autonomie électrique – le potentiel de consommation encore plus faible que le diesel est bien réel … il suffit de recharger la batterie fréquemment.

Cependant, pour ceux qui accumulent facilement de nombreux kilomètres, sans que cela implique un «assaut» sur le portefeuille, cette Volkswagen Tiguan Life 2.0 TDI de 122 ch pourrait bien être la proposition idéale.