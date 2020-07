Nous avons testé le Land Rover Discovery Sport… à traction avant. Land Rover «Concentré»

Juste une traction avant sur un Land Rover? En réalité. LES Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SD150 FWD – nom long – le fait de n’avoir que l’essieu avant moteur contribue non seulement à la réduction des émissions de la marque britannique, mais s’impose également comme l’un des moyens les plus accessibles d’accéder à «l’univers Land Rover».

Ce n’était pas le premier – vous vous souvenez du Freelander eD4? Et en parlant de Freelander, depuis qu’il a quitté le marché, c’est Discovery Sport qui a pris la place du modèle d’entrée de gamme de la marque britannique.

Mais dans quelle mesure «Land Rover DNA» conserve-t-il un modèle qui a abandonné la traction intégrale et adopte même un look plus sportif? Il est temps de tester le Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SD150 FWD.

Visuellement ne trompe pas

Dans le chapitre visuel, Land Rover Discovery Sport ne cache pas ses origines. Cela ressemble vraiment à une version miniaturisée du plus grand Discovery – il a même quelques détails supplémentaires comme la porte arrière – alors Discovery Sport «vend» l’idée qu’il est capable de nous emmener sur de «mauvaises routes».

© Thom V. Esveld / Raison automobile

Cela contribue beaucoup à la bonne garde au sol (il ne semble même pas qu’il ait seulement une traction avant) et les pneus qui dans cette version ne ressemblent pas à une simple «bande de caoutchouc» impliquant des jantes surdimensionnées.

Cela dit, le plus probable est que la plupart des gens qui rencontrent ce Discovery Sport continueront à lui associer (et à son propriétaire) l’idée d’évasion que tout l’ADN de la marque porte sans se rendre compte que cette variante est peu susceptible de le faire. plus que des tours d’escalade.

Familier par nature

Tout comme l’extérieur, l’intérieur du Discovery Sport ne cache pas les origines du modèle britannique, adoptant un look familier qui suit la même «ligne de style» adoptée par la marque Solihull dans d’autres modèles.

À l’intérieur, nous sommes accueillis avec des matériaux de qualité, mais avec un assemblage en deçà des références du segment, avec une marge de progression.

Avec des lignes droites et une répartition spatiale bien agencée des commandes, Discovery Sport parvient à mélanger modernité et fonctionnalité de manière intéressante grâce au remplacement de certaines commandes physiques par des boutons tactiles.

Pourtant, tout n’est pas rose et parfois, dans cette version spécifique à boîte manuelle, on finit par activer par inadvertance le mode «Eco» lorsque l’on engage la troisième ou la cinquième. Cela peut également prendre un certain temps pour s’habituer aux différentes fonctions assumées par les deux commandes rotatives selon que vous appuyez sur le petit bouton à droite ou à gauche.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Voyez-vous le bouton “Eco”? Parfois, en engageant le troisième ou le cinquième, nous finissons par l’activer. Est-ce un moyen indirect pour Land Rover de nous encourager à épargner?

Côté espace, le Land Rover Discovery Sport est à la hauteur de ses aptitudes familiales, avec non seulement sept places mais aussi des quotas d’habitabilité capables de rendre jaloux certains des derniers monospaces.

Grâce aux sièges arrière coulissants, il est possible de choisir d’offrir plus d’espace aux passagers de la troisième ou de la deuxième rangée, ou de favoriser la capacité du coffre à bagages, qui peut aller jusqu’à 840 litres avec cinq sièges. Pourtant, quelle que soit la position des sièges arrière, la vérité est que nous avons toujours beaucoup de place et que nous voyageons plus librement que, par exemple, dans le Skoda Kodiaq ou la SEAT Tarraco.

Sport? Pas vraiment

La désignation officielle peut même utiliser le terme Sport, et plus vient avec le Regardez plus sportive grâce à la gamme d’équipements R-Dynamic, mais la vérité est que derrière le volant du Land Rover le plus accessible, ce qui ressort le plus, c’est le haut niveau de confort à bord.

Dynamiquement, le comportement est guidé par la prévisibilité et la sécurité. Et bien que la suspension contienne bien les mouvements de la carrosserie et que la direction ait un bon poids, lorsque nous explorons l’aspect plus dynamique du Discovery Sport, nous nous souvenons qu’il pèse près de deux tonnes et possède des pneus à profil haut qui sont plus confortables. que les courbes.

Cette posture plus centrée sur le confort finit par rencontrer très bien l’ADN de la marque britannique et «chez soi» avec les compétences familières et chevauchantes du Land Rover Discovery Sport.

Lorsque l’asphalte se termine, Discovery Sport ne nie pas qu’il s’agit d’un Land Rover. Confortable même sur les routes les plus cahoteuses, il finit par nous faire regretter de ne pas avoir la traction intégrale et le système Terrain Response 2 pour que nous puissions explorer toutes ses capacités.

Va-t’en calmement

Tout comme le comportement dynamique, ce 2.0 l Diesel de 150 ch ne semble pas non plus très intéressé à être à la hauteur de l’appellation «Sport», dénonçant sa préférence pour des rythmes plus calmes et plus longs pris sur l’autoroute, où, grâce aux sept sièges et traction avant, ce Discovery Sport est Classe 1!

© Thom V. Esveld / Raison automobile Les commandes tactiles sur le volant nécessitent une période de réglage considérable car leurs fonctions varient en fonction du menu sélectionné sur le tableau de bord.

Progressif au-delà de 1750 tr / min (quand on a commencé à avoir ses 380 Nm de couple), jusque-là ce tétracylindrique oblige à recourir fréquemment à la boîte manuelle à six rapports qui a une réflexion stupéfiante en termes de consommation et qui s’est avérée agréable à utiliser. utilisation sans référence (le Mazda CX-5 à cet égard est plus agréable).

En parlant de consommation, lorsque nous emmenons le Land Rover Discovery Sport dans son «habitat naturel» (la route et les autoroutes), ils parcourent 5,5-6 l / 100 km (très calmement et lentement j’ai obtenu 4,2 l / 100 km, mais c’est en mode «Greta Thunberg»). En ville, il est normal de les voir à environ 7-8 l / 100 km.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Le positionnement des commandes des virdos et des miroirs n’est pas très “convivial” pour les personnes aux bras courts.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Si quelqu’un disait il y a 15 ans qu’il y aurait un Land Rover avec le nom Discovery uniquement à traction avant, cette personne serait rapidement qualifiée de folle.

Cependant, les temps changent, tout comme les demandes du marché et le Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SD150 FWD est capable de transporter de manière convaincante l’ADN de la marque sans avoir besoin des compétences hors route qui l’ont rendue légendaire.

En gros, c’est comme des jus concentrés. Non, ils n’ont pas exactement le même goût que les jus naturels, mais ils permettent un bon compromis entre prix et saveur et c’est exactement ce que nous avons avec ce Discovery Sport R-Dynamic SD150 FWD.

À la recherche d’un SUV sept places, confortable et abordable avec un look distinctif, le Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SD150 FWD pourrait bien être le bon choix – il vous suffit de calmer les instincts d’Indiana Jones ou d’aspirer à vainqueur du célèbre Camel Trophy.

