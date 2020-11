Nous avons testé la SEAT Tarraco 2.0 TDI. Est-ce le bon moteur?

Si vous vous souvenez bien, Guilherme Costa a testé le SEAT Tarraco avec le 1.5 TSI de 150 ch et a soulevé la question de savoir si ce moteur à essence était capable d’oublier le 2.0 TDI de puissance équivalente, en règle générale, le choix par défaut dans un grand SUV comme le Tarraco.

Désormais, pour dissiper une fois pour toutes les doutes qui pourraient subsister, nous avons testé la SEAT Tarraco avec … le 2.0 TDI 150 ch, bien sûr.

La «tradition» tient-elle toujours et est-ce le moteur idéal pour les SUV SEAT et haut de gamme? Dans les prochaines lignes, nous essayons de répondre à cette question.

Le diesel est-il toujours rentable?

Comme Guilherme nous l’a dit lors du test effectué à Tarraco avec le 1.5 TSI, traditionnellement, les gros SUV sont associés aux moteurs diesel et la vérité est qu’après avoir testé cette unité avec le 2.0 TDI, je me suis souvenu de la raison pour laquelle cela se produit. .

Ce n’est pas que le 1.5 TSI ne soit pas conforme (et il le fait assez bien dans le chapitre performances), mais la vérité est que le 2.0 TDI semble taillé sur mesure pour le type d’utilisation auquel le Tarraco est destiné.

Avec près de cinq mètres de long et plus de 1,8 m de large, la SEAT Tarraco est loin d’être le choix idéal pour les visites urbaines, étant conçue pour «dévorer» des kilomètres sur une route ouverte.

Désormais, dans ce type d’utilisation, le 2.0 TDI de 150 ch et 340 Nm se sent comme un « poisson dans l’eau », permettant une conduite détendue, rapide et surtout économique.

Sur le temps que j’ai passé avec Tarraco, il était facile de maintenir la consommation entre 6 et 6,5 l / 100 km (sur la route) et même en ville ils ne marchaient pas beaucoup au-dessus de 7 l / 100 km.

Quand j’ai décidé d’essayer d’augmenter mon score sur le «Eco Trainer» interactif (un menu qui évalue notre conduite) j’ai même vu l’ordinateur de bord annoncer des moyennes de 5 à 5,5 l / 100 km, sans pour autant marcher «pâtisserie» ».

Doux et progressif, le 2.0 TDI a un bon allié dans la boîte manuelle à six rapports. Bien espacé, celui-ci offre une sensation de confort (moins mécanique et dynamique que, par exemple, celle du Ford Kuga) et nous amène à pratiquer le style de conduite que Tarraco semble le plus apprécier: la conduite détendue.

Confortable et conçu pour la famille

Compte tenu de ses dimensions extérieures, il n’est pas surprenant que la SEAT Tarraco ait des dimensions intérieures généreuses et parvienne à faire bon usage de l’espace intérieur.

Derrière, il y a plus qu’assez d’espace pour que deux adultes voyagent confortablement. À cela s’ajoutent des équipements tels que des ports USB et des prises de ventilation sur la console centrale et des tables très pratiques à l’arrière des sièges avant.

Quant au coffre à bagages, comme dans le Tarraco essence, il est également proposé en configuration cinq places, offrant ainsi un coffre à bagages d’une capacité de 760 litres, une somme très généreuse pour des vacances en famille.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Autrefois courante dans les fourgonnettes, les tables à l’arrière des sièges ont disparu. Tarraco a misé sur eux et est un atout, surtout pour ceux qui voyagent avec des enfants.

Le comportement de ce SUV, en revanche, est guidé, avant tout, par la prévisibilité, la stabilité et la sécurité. Compétent à l’arrivée des virages, à bord de la SEAT Tarraco il semble que nous nous dirigeons dans une sorte de «cocon protecteur» telle est sa capacité à nous soustraire au trafic qui nous entoure.

Haut de gamme à part entière

Bien construit et avec des matériaux de qualité, l’intérieur de la SEAT Tarraco prouve que la forme et la fonction peuvent aller de pair.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

L’intérieur du Tarraco combine un design attrayant avec une bonne fonctionnalité.

En charge de présenter le nouveau langage visuel de SEAT (à la fois à l’extérieur et à l’intérieur), Tarraco a une bonne ergonomie, sans renoncer aux commandes tactiles toujours utiles.

Le système d’infodivertissement est complet, facile et intuitif à utiliser (comme dans tous les SEAT) et dispose d’une commande rotative bienvenue pour contrôler le volume audio.

Quant à l’offre d’équipement, elle est assez complète, intégrant à partir de gadgets comme Apple CarPlay et Android Auto à une gamme d’aides à la sécurité et à la conduite.

Ceux-ci comprennent le freinage automatique, l’alerte de franchissement de voie, le lecteur de panneaux de signalisation, l’alerte d’angle mort ou régulateur de vitesse adaptative (qui, d’ailleurs, fonctionne assez bien avec le brouillard).



© Thom V. Esveld / Raison automobile



Est-ce la bonne voiture pour moi?

Bien équipée, confortable et (très) spacieuse, la SEAT Tarraco mérite une place dans la liste des options pour ceux qui recherchent un SUV familial.

Quant au choix entre le 2.0 TDI 150 ch et le 1.5 TSI de puissance égale, cela dépend plus du calculateur que de toute autre chose. Il faut voir si le nombre de kilomètres que vous faites annuellement (et le type de voie / moyen sur lequel vous les faites) justifie d’opter pour le moteur Diesel.

La différence est qu’au niveau d’équipement Xcellence (le même que l’autre Tarraco que nous avons testé) la différence est d’environ 1700 euros avec un avantage pour le moteur à essence, il faut encore compter sur la valeur IUC plus élevée que le diesel Tarraco Payer.

Déjà en laissant de côté les questions économiques et en essayant de répondre à la question qui sert de devise à ce test, je dois avouer que le 2.0 TDI «correspond» très bien à la SEAT Tarraco.

De nature économique, cela permet à la SEAT Tarraco de bien déguiser son poids sans obliger le conducteur à visiter les stations-service trop haut.

Et s’il est vrai que les moteurs diesel ont déjà été mieux vus, il est également vrai que pour assurer une consommation raisonnablement faible dans un modèle aux dimensions et à la masse du Tarraco, il n’y a que deux options: soit l’utilisation d’un moteur diesel, soit un version hybride brancher – et ce dernier, pour les obtenir, se rendra fréquemment chez un porteur.

Désormais, alors que le second ne suffit pas – le Tarraco PHEV nous a déjà été fait connaître, mais il n’arrivera au France qu’en 2021 -, le premier fait «les honneurs» et assure que le haut de gamme espagnol reste une option à avoir en compte dans un segment (très) concurrentiel.